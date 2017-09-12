Соревнования по триатлону впервые пройдут в Абхазии

Федерации триатлона Абхазии и России подписали соглашение о сотрудничестве в пресс-центре Sputnik во вторник 12 сентября.

СУХУМ, 12 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Соглашение о сотрудничестве между федерациями триатлона Абхазии и России способствует развитию спортивного туризма в Абхазии, отметил вице-президент Федерации триатлона России Алексей Ческидов на церемонии подписания документа в пресс-центре Sputnik во вторник 12 сентября.

"Количество людей, интересующихся этим видом спорта, с каждым разом растет. Мы будем открывать соревнования по триатлону весной в Абхазии и закрывать здесь же осенью. Погода в Абхазии благоприятная для проведения такого рода соревнований", — отметил Ческидов.

В октябре 2017 года федерации триатлона Абхазии и России впервые будут проводить соревнования по триатлону в Сухуме.

"14 и 15 октября в Сухуме пройдет серия соревнований. 14 октября пройдет финал кубка Евразии по плаванию в открытой воде. А 15 октября будут соревнования по триатлону — спринт и олимпийка. Принять участие в соревнованиях может любой желающий. Необходимо только внести стартовый взнос за участие", — анонсировал предстоящие мероприятия Алексей Ческидов.

Президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц отметил, что это первые за послевоенный период соревнования по триатлону в Абхазии.

"Старт, который предстоит, очень важный. Нужно все организовать для безопасности спортсменов, зрителей, болельщиков. Для нас всех эти соревнования являются пробными. Исходя из этих соревнований, примем решение, как будем дальше развивать триатлон в Абхазии", — сказал Борис Барциц.

Как отметили организаторы, все желающие на соревнования могут зарегистрироваться на сайте Titan-race. Возрастной ценз – старше 18 лет.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступает в роли информационного партнера серии стартов и финала кубка Евразии по плаванию в открытом море, которые пройдут в Сухуме 14 и 15 октября 2017 года.

Триатлон – спортивное троеборье: плавание, велогонка и легкоатлетический кросс. Первые соревнования на классической дистанции триатлона были проведены на Гавайях в 1977 году.

Кубок Евразии по плаванию на открытой воде — это серия стартов, которая проводится при поддержке Федерации триатлона России и администраций регионов РФ.

Федерация по триатлону России ежегодно проводит серию стартов Titan. В этом году в соревнованиях впервые примет участие и Абхазия.