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Владислав Григорьевич Ардзинба. Архивное фото.

12 сентября 1992 года: обращение Ардзинба к Ельцину

© Фото: с сайта В.Г. Ардзинба
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (31)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба 12 сентября 1992 года обратился с заявлением к президенту России Борису Ельцину со следующим заявлением:

По сообщению СМИ, на 14 сентября назначено проведение, так называемой, Сессии Верховного Совета Абхазии в городе Сухум. Это собрание проводится по прямому указанию Госсовета Грузии, в нем примут участие депутаты грузинской национальности, в том числе, депутаты, ранее сложившие свои полномочия в связи с избранием их главами администраций. На собрание будут также доставлены некоторые депутаты русской и армянской национальностей, задержанные силой в городе Сухум, которым в случае отказа от участия в собрании грозят расправой. Несмотря на то, что созванное таким путем собрание не имеет необходимого по Конституции Абхазии кворума, на собрании должно быть принято решение о роспуске Парламента. Таким путем Госсовет Грузии пытается придать видимость законности насильственному свержению конституционной власти Абхазии, что является одной из важнейших целей оккупации Абхазии. Это является вопиющим нарушением статьи №10 итогового документа Московской встречи, в которой подчеркивается необходимость возобновления к 15 сентября 1992 года нормальной деятельности законных органов власти в Абхазии. О фактическом отказе статьи №10 заявил Шеварднадзе в своем выступлении на заседании Госсовета Грузии 5 сентября 1992 года. Положение этой статьи, согласно Шеварднадзе, всего лишь рекомендация. Таким образом, режим Шеварднадзе, пришедший к власти путем крови и насилия, готовится совершить очередной государственный переворот, в этот раз в Абхазии. Просим вас принять действенные меры по выполнению Госсоветом Грузии положения статьи 10 итогового документа, так как действия Шеварднадзе могут послужить новому витку конфронтации. Полный вывод вооруженных сил Грузии из республики Абхазия является элементарно необходимым условием возобновления работы законных органов власти. Председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба. Город Гудаута, 12 сентября 1992 года.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

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"413 дней" (31)



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