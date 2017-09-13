"Органные вечера" открылись в Пицунде

Лучшие абхазские, российские и европейские органисты в течение недели будут выступать на юбилейном V фестивале "Органные вечера в Пицунде".

СУХУМ, 13 сен – Sputnik, Анжелика Бения. Пятый юбилейный международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде" открылся в Пицундском храме во вторник 12 сентября.

Первый день фестиваля был представлен разнообразными музыкальными стилями и жанрами. Король инструментов предстал перед слушателями в разных ипостасях: как аккомпанирующий и как сольный. В программе фестиваля представлены оригинальные сочинения, написанные специально для органа, и сочинения, переложенные для органа.

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V фестиваль открыл "Гимн Пицундскому органу", написанный Нодаром Чанба, исполнила гимн Народная артистка Абхазии, органистка Марина Шамба. Гимн прозвучал впервые.

Органист из Москвы, профессор кафедры органа и клавесина Московской консерватории Алексей Семенов не первый раз участвует в фестивале и не впервые приезжает в Пицунду отдыхать. В день открытия фестиваля Семенов исполнил одну хоральную прелюдию Иоганна Людвига Кребса и интродукцию и пассакалия ре минор немецкого романтика Макса Регера. Во второй день фестиваля органист представит слушателям свою программу.

"Многие стремятся сюда попасть. По своему художественному значению фестиваль становится крупным событием. В мире нет двух похожих по звучанию органов. Каждый орган уникален, так как каждое здание имеет свою уникальную акустику, и каждый инструмент строится под данную акустику. Даже если случайно, по диспозиции (набор регистров. – ред.) можно найти два похожих органа, то они все равно звучать будут по-разному", – отметил Семенов.

Отдыхающие из Твери Людмила Андреева и Наталья Жукова рассказали, почему органные вечера – лучший вид отдыха.

"Виртуозная игра перенесла нас в иной мир, где царит равновесие и умиротворение. Нам рассказали экскурсоводы, что недавно инструмент обрел новую жизнь, претерпев чудо реставрационных работ. Какое счастье, что этот орган сохранился до наших дней", – сказала Андреева.

Наталья Жукова отметила, что часто посещает органные концерты в Твери и за рубежом, однако, сравнить органную музыку, которую она слушала в Пицунде 13 лет назад, ни с чем не может.

© Sputnik. Томас Тхайцук Орган в зимней Абхазии: по праздникам и для больших групп

"Орган – король инструментов. Удивительно, как из такого мощного инструмента извлекаются такие нежные и трепетные звуки. Эти звуки взрываются в воздухе и осыпаются, как пылинки. И кажется, будто играет большой оркестр, не один инструмент. Каждая нота — лекарство от негатива", – сказала Жукова.

Фестиваль не ограничен локально, он давно вырвался за пределы Абхазии, отметила ведущая вечера, искусствовед Эсма Джениа.

"Этот фестиваль расширяет кругозор и представление о музыкальном мире. Это возможность общаться с выдающимися музыкантами, которые горят одной любовью к искусству, к музыке. Еще, фестиваль – музыка, нередко это впервые услышанные мною сочинения, впервые исполненные в Абхазии. Нередко случается, что виртуозные органисты выступают в роли композиторов, предлагая слушателям свои аранжировки или свои оригинальные сочинения", – сказала она.

Солистка Абхазской государственной филармонии Кристина Эшба (сопрано) спела арию Клеопатры из оперы Генделя "Юлий Цезарь в Египте". Певица призналась, что выступление на открытии фестиваля волнительнее, нежели штатные концерты в Пицундском храме, которые проходят каждое воскресенье.

"Это уже другой уровень, фестиваль набирает обороты. Выступаешь вместе с виртуозными мастерами, нужно соответствовать уровню. Хочется на таком же уровне выступать, как минимум, тянуться. Для себя делаешь много выводов", – сказала Эшба.

Звучание органа в Пицундском храме близко к идеальному, отметил первый органист в Алтайском крае, заслуженный деятель искусств России Сергей Будкеев, его реверберация (уменьшение интенсивности звука – ред.) в храме около восьми секунд, объяснил органист.

"Международный фестиваль – наш вклад в укрепление взаимоотношений между абхазским и российским народом. Мы говорим на разных языках, но язык музыки понимают все. Я играю в этом храме по-другому. Это уникальнейший византийский храм, по некоторым данным ему больше 1000 лет. Я, например, чувствую особый эмоциональный подъем, благодаря этим стенам, которые подпитывают энергией. И орган великолепный, входит в пятерку лучших инструментов на постсоветском пространстве", – сказал Будкеев.

© Sputnik. Томас Тхайцук Лука Гаделия: орган меня всегда очень привлекал

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия отметила, что сентябрь 2017 года насыщен музыкальными событиями.

"У нас получился музыкальный сентябрь. С большим успехом на днях завершились гастроли нашей капеллы. Пицунда закрепила за собой славу музыкального города. Именно здесь через несколько лет после войны зародился фестиваль "Хибла Герзмава приглашает", который теперь проходит в Вене, в Нью-Йорке и других городах мира. Я считаю, именно орган, его удивительная атмосфера повлияли на всю нашу музыкальную культуру", – отметила министр.

Инициатива возрождения фестиваля органной музыки в Пицунде принадлежит ученице Леонида Ройзмана, первой абхазской органистке, художественному руководителю Государственного концертного зала Пицундского храма Марине Шамба.

"Наш орган сегодня знаменит во всем мире. Были тяжелые времена, когда из-за войны в Пицунде не звучал орган. Много лет нам не удавалось возобновить традицию. Сегодня фестиваль живет, созывая своими волшебными звуками музыкантов и меломанов со всего мира", – отметила Шамба.

В 1975 году в зале Пицундского храма был установлен орган, изготовленный в Германии фирмой "Шуке". Первыми исполнителями были профессор Лейпцигской консерватории Вольфганг Шетелих и органист Лейпцигского храма святого Томаса Эрих Кестнер.

Фестиваль стал преемником Международного фестиваля органной музыки, проходившего ежегодно в Пицунде с 1977 года вплоть до 1992 года. Инициатором фестиваля довоенной поры был Леонид Ройзман – выдающийся российский органист, профессор Московской консерватории имени Петра Чайковского, при экспертном участии которого в Абхазии и в России появилось много органов известных немецких фирм. Почти за 15-летнее существование фестиваля Пицунду с концертами посетили самые известные органисты России, Германии, Прибалтики, Украины, Армении и многих других стран.

Закроется V Юбилейный международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде" 17 сентября.