Путь наверх: в сухумских многоэтажках установят 30 лифтов

СУХУМ, 13 сен – Sputnik, Бадри Есиава. До 30 лифтов будут установлены до конца 2017 года в многоквартирных домах Сухума, сообщил корреспонденту Sputnik директор ООО "Абхазлифт" Тимур Чкотуа в среду 13 сентября.

"По нашим расчетам, до 30 новых лифтов появятся в многоэтажных домах Сухума до начала нового года. Они появятся в некоторых домах, расположенных на улицах Заречная, Когония, Эшба, Акиртава, Лакоба на Новом районе, Киараз. Это то, что по памяти могу назвать", — сказал Чкотуа.

© Sputnik. Александр Кряжев Эмма Хварцкия: старые лифты нужно останавливать

По словам директора фирмы, лифты в столице часто портятся из-за неправильной сборки и эксплуатации. Нередко остановка лифта происходит по причине перегруза.

"Многие делают ремонт в своих квартирах и на лифте поднимают к себе стройматериалы, в том числе кирпичи и блоки. Это большая нагрузка на механизм, что приводит к неисправности лифтов", — отметил он.

Установка новых лифтов в Сухуме проводится в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Подъемники российского производства выпускаются на Карачаравском механическом заводе.