Откройте, судебный пристав: что происходит, когда аргументы исчерпаны

Служба судебных исполнителей Абхазии начала свою работу в январе 2017 года и уже выполнила несколько судебных решений, в том числе и по выселению граждан. Свидетелем одной из таких "сложных" процедур стал корреспондент Sputnik Бадри Есиава, который узнал, как проходит принудительное выселение и какие сложности этому сопутствуют.

Sputnik, Бадри Есиава.

Добровольно или принудительно

"Судебный пристав, откройте", — эхом пронеслось по лестничной площадке. Пристав в сопровождении понятых и журналистов стоит у квартиры и стучит в дверь.

Открывает пожилая женщина. В прихожей уже находится несколько человек, одна из них представляется дочерью ответчика.

Разложив бумаги на столе в гостиной, судебный исполнитель объясняет цель своего визита и перечисляет свои дальнейшие действия. На это выселяемая женщина отвечает, что живет здесь на законных основаниях и ждет решения "своего" суда.

"Когда будет этот суд еще неизвестно. Конечно, это ваше право оспаривать квартиру и вернуть ее, но по этому постановлению я обязан вас выселить. Вы отказываетесь добровольно покидать квартиру?" — спрашивает пристав.

Она категорически отказывается, но дочь, понимая серьезность ситуации, переходит к тактике уговоров. Просит дать еще немного времени, так как мать преклонного возраста и плохо себя чувствует. Да и она сама с утра на таблетках. Не успевают разобрать мебель и упаковать вещи.

Ей не нравится присутствие журналистов и появление молодых людей крепкого телосложения – сотрудников службы судебных исполнителей.

Пристав терпеливо объясняет, что процедура законная. Времени больше дать не может. Постановление Верховного Cуда было вручено ответчику задолго до выселения. А в сборах и переезде помогут. Для этого привлечена рабочая сила, а транспорт оплатит истец.

Судебные тяжбы между семьями Ашуба и Чаплыгиной, проживающими в одном из многоквартирных домов в Новом районе Сухума продолжались больше года. У каждого своя история, и каждая из сторон уверена в своей правоте, но Верховный Cуд Абхазии, основываясь на фактах и документах, принял решение в пользу Ашуба.

Утром в среду 13 сентября к дому подъехал судебный исполнитель, понятые и журналисты. Позже подошла взволнованная девушка. Как оказалось, она и была истцом в этом деле.

Звонок

У дочери Чаплыгиной зазвонил телефон. Она передала трубку приставу со словами: "Это адвокат".

Беседа была недолгой.

"Адвокат сказал, чтобы мы приступили к выполнению решения суда", — передал пристав слова защитника и попросил собрать все документы, деньги, драгоценности и ценные бумаги, если они есть в доме. После этого началась опись имущества.

В беседе с корреспондентом Sputnik старший судебный исполнитель Аслан Кмузов признается, что работа у судебных приставов сложная. Это сегодня все проходит относительно спокойно, а порой абхазский менталитет и взрывной характер доставляют приставам много хлопот.

"Как исполнители, мы не имеем права физически воздействовать на должников, поэтому для обеспечения общественного порядка привлекаются сотрудники правоохранительных органов. Но в следующем году у нас уже будет свой силовой блок", — делится планами Аслан.

Обо всех решениях суда гражданин уведомляется заранее, подчеркнул Кмузов, но каждая ситуация уникальная. Нередко на помощь приходят сотрудники МЧС Абхазии. Были случаи, когда люди просто запирались, и приходилось вскрывать двери и замки. Он признается, что на угрозы и оскорбления легче реагировать, а вот душераздирающие просьбы и слезы мало кого могут оставить равнодушными.

"Все мы люди и, конечно, испытываешь чувство жалости. Начинаешь задумываться, а вдруг на их месте окажется кто-то из близких тебе людей. Но необходимо уметь отбросить все это, иначе закон не будет работать и смысла в существовании этой отрасли тоже не будет. Именно так это копилось на протяжении многих лет", — считает пристав.

За послевоенные годы, по его словам, набралось более 2500 неисполненных судебных решений.

"Мы не вникаем в то, почему суд принял решение в пользу одного или другого человека. У нас есть готовое постановление, на которое и ссылаемся. После того как судебное постановление вручается в руки должнику, в течение пяти дней на добровольной основе он должен покинуть жилье", — объясняет Аслан Кмузов.

В случае если за отведенное законом время жилье не освободили, выносится новое постановление, согласно которому на выполнение судебного решения жильцу дается еще три дня, но при этом он должен будет заплатить исполнительский сбор, то есть штраф в размере семи процентов от стоимости жилья.

Закон "О Службе судебных исполнителей" был принят Парламентом Абхазии в январе 2016 года и вступил в силу с 1 января 2017 года. Руководителем Службы судебных исполнителей был назначен Зураб Барциц.