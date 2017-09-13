"Яблочный" спрос: в Абхазии "очереди" на новинки iPhone

Смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus в стеклянных корпусах с функцией беспроводной зарядки представила компания Apple во вторник 12 сентября.

СУХУМ, 13 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. В крупных салонах техники Абхазии после презентации новых iPhonе начинают формироваться «очереди» из заказов.

"Сегодня мы принимаем десятки телефонных звонков от наших клиентов. Все спрашивают, не появилась ли у нас новая модель iPhonе. Но телефоны еще не поступили в продажу. Несмотря на это, люди готовы заранее заказывать. Уже выстраиваются очереди на заказ. Мы сейчас думаем о том, как это организовать", — рассказал сотрудник Apple Home в Абхазии Омар.

По словам менеджера салона "30 секунд", жители Абхазии начали интересоваться iPhone 8 и iPhone Х еще до презентации.

"После вчерашней презентации люди не перестают звонить. Многие думают, что телефон уже поступил в продажу. Однако это не так. Поступление будет, скорее всего, в октября-ноябре. Официальная дата выхода в продажу iPhonе 8 и iPhonе 8 Plus – 23 сентября, iPhonе Х выходит в ноябре, после этого через некоторое время телефон появится и в нашем магазине. Но мы рекомендуем нашим клиентам пока подождать, так как в начале цены на новые модели будут очень высокие", — посоветовала менеджер Алиса.

По ее словам, официальная цена на iPhonе Х в России – 79 990 рублей. Сколько флагман будет стоить в Абхазии, пока никто предполагать не берется.

"На старте цена на телефон, возможно, будет дороже. Это пока что самая дорогая модель из всех серии iPhonе", — отметила она.

Что касается более старых моделей, то поставщики считают, что на них цены останутся неизменными.

REUTERS/Stephen Lam Компания Apple представила iPhone 8 и iPhone 8 Plus

"Некоторые думают, что с выходом новой модели iPhonе, цены на предыдущие модели снижаются. Однако это не так. У нас пока что снижение цен на другие серии iPhonе не намечается", — рассказал сотрудник Apple Home.

Презентация новинок Apple прошла в новом "Steve Jobs Theater" в Apple Park. Новый девайс поддерживает функцию беспроводной зарядки. Динамики смартфонов стали на 25% громче iPhone 7. Объем памяти гаджетов составит 32 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. iPhone 8 и iPhone 8 Plus обещают быть самыми прочными и устойчивыми к воде и пыли за всю историю смартфона.

В линейке также появился iPhone X, которым глава компании Apple Тим Кук намерен задать тон развитию смартфонов на будущее десятилетие.

iPhone X предлагает систему разблокировки распознаванием черт лица, стеклянный корпус с дисплеем в 5,8 дюйма Super RetinaT, беспроводную подзарядку, а также мощный чип Apple A11 Bionic.