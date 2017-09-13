21:29 13 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Презентация смартфонов iPhone 8 and iPhone 8 Plus в Калифорнии

"Яблочный" спрос: в Абхазии "очереди" на новинки iPhone

© AP Photo. Marcio Jose Sanchez
В Абхазии
Получить короткую ссылку
34 0 0

Смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus в стеклянных корпусах с функцией беспроводной зарядки представила компания Apple во вторник 12 сентября.

СУХУМ, 13 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. В крупных салонах техники Абхазии после презентации новых iPhonе начинают формироваться «очереди» из заказов.

"Сегодня мы принимаем десятки телефонных звонков от наших клиентов. Все спрашивают, не появилась ли у нас новая модель iPhonе. Но телефоны еще не поступили в продажу. Несмотря на это, люди готовы заранее заказывать. Уже выстраиваются очереди на заказ. Мы сейчас думаем о том, как это организовать", — рассказал сотрудник Apple Home в Абхазии Омар.

По словам менеджера салона "30 секунд", жители Абхазии начали интересоваться iPhone 8 и iPhone Х еще до презентации.

Презентация нового смартфона iPhone X
REUTERS/Stephen Lam
Конфуз: iPhone X "не узнал" вице-президента Apple на презентации

"После вчерашней презентации люди не перестают звонить. Многие думают, что телефон уже поступил в продажу. Однако это не так. Поступление будет, скорее всего, в октября-ноябре. Официальная дата выхода в продажу iPhonе 8 и iPhonе 8 Plus – 23 сентября,  iPhonе Х выходит в ноябре, после этого через некоторое время телефон появится и в нашем магазине. Но мы рекомендуем нашим клиентам пока подождать, так как в начале цены на новые модели будут очень высокие", — посоветовала менеджер Алиса.

По ее словам, официальная цена на iPhonе Х в России – 79 990 рублей. Сколько флагман будет стоить в Абхазии, пока никто предполагать не берется. 

"На старте цена на телефон, возможно, будет дороже. Это пока что самая дорогая модель из всех серии iPhonе", — отметила она. 

Что касается более старых моделей, то поставщики считают, что на них цены останутся неизменными.

Компания Apple представила iPhone 8 и iPhone 8 Plus
REUTERS/Stephen Lam
Компания Apple представила iPhone 8 и iPhone 8 Plus
"Некоторые думают, что с выходом новой модели iPhonе, цены на предыдущие модели снижаются. Однако это не так. У нас пока что снижение цен на другие серии iPhonе не намечается", — рассказал сотрудник Apple Home.

Презентация новинок Apple прошла в новом "Steve Jobs Theater" в Apple Park. Новый девайс поддерживает функцию беспроводной зарядки. Динамики смартфонов стали на 25% громче iPhone 7. Объем памяти гаджетов составит 32 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ.  iPhone 8 и iPhone 8 Plus обещают быть самыми прочными и устойчивыми к воде и пыли за всю историю смартфона. 

В линейке также появился iPhone X, которым глава компании Apple Тим Кук намерен задать тон развитию смартфонов на будущее десятилетие.

iPhone X предлагает систему разблокировки распознаванием черт лица, стеклянный корпус с дисплеем в 5,8 дюйма Super RetinaT, беспроводную подзарядку, а также мощный чип Apple A11 Bionic.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Игорь Кочиев
    Толкают к войне

    Глава комитета парламента Южной Осетии прокомментировал заявление США с требованием вывести из республики российских военных.

  • Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана, фото из архива
    Конец исламистов

    Спецслужбы Азербайджана провели операцию по задержанию радикальных исламистов в Габалинском районе республики.

  • Суд над участниками группировки Сасна Црер
    Сорванный процесс

    Адвокаты группы "Сасна црер", захватившей в прошлом году полк ППС, сорвали заседание суда, забастовав против "незаконной практики осмотра и обыска защитников".

  • Человек за компьютером, архивное фото
    Цифровой Казахстан

    Нурсултан Назарбаев рассказал, зачем нужна цифровизация Казахстану и поручил начать соответствующую работу в рамках ЕЭК.

  • Россия передала Кыргызстану 35 мобильных однокомнатных домов в качестве гуманитарной помощи
    Движимое имущество

    Россия передала Кыргызстану 35 мобильных жилых домов в качестве гуманитарной помощи в рамках двустороннего сотрудничества МЧС обоих государств.

  • Строительство БелАЭС
    Период полураспада

    Строительство АЭС в белорусских Островцах привело к всплеску разногласий в отношениях между странами Балтии и дало повод сомневаться в их единстве.

  • Задержание представителей антифашистских организаций
    Антифашистский фронт

    Участников антифашистского пикета в Латвии 16 марта, оправданных судом, снова начали преследовать по просьбе Полиции безопасности.

  • Социальная сеть Фейсбук, архивное фото
    Тень Победы

    Прокуратура требует приговорить гражданина Литвы к штрафу в 225 евро за поздравление с Днем Победы в социальной сети Facebook.

  • Встреча Игоря Додона с журналистами
    Никакой евроинтеграции!

    Президент Молдовы Игорь Додон намерен блокировать инициативу Демпартии о внесении в Конституцию пункта об евроинтеграции.

  • Зал ожидания в аэропорту, архивное фото
    Прерванный полет

    Из-за отсутствия рейсов из Москвы международный аэропорт в Курган-Тюбе на юге Таджикистана временно закрыт, сотрудники отправлены в отпуск без содержания.

  • Несанкционированные свалки на берегах Чарвакского водохранилища
    Мусорные горы

    Узбекистанцы бьют тревогу в социальных сетях: на живописных берегах Чарвакского водохранилища растут мусорные свалки.

  • Скриншот комедийного видео про Трампа и Путина
    Политическая комедия

    В Эстонии выйдет комединый спектакль о тайной встрече президентов США и России – премьера состоится в октябре в Таллинне.

  • Игорь Кочиев
    Толкают к войне

    Глава комитета парламента Южной Осетии прокомментировал заявление США с требованием вывести из республики российских военных.

  • Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана, фото из архива
    Конец исламистов

    Спецслужбы Азербайджана провели операцию по задержанию радикальных исламистов в Габалинском районе республики.

  • Суд над участниками группировки Сасна Црер
    Сорванный процесс

    Адвокаты группы "Сасна црер", захватившей в прошлом году полк ППС, сорвали заседание суда, забастовав против "незаконной практики осмотра и обыска защитников".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

XIX Открытый чемпионат среди ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий и сборной молодежной команды России, посвященный памяти президентов Абхазии Владислава
Между небом и землей: парашютная Абхазия
Первый пошел: как открылся чемпионат парашютистов в Сухуме
Первый пошел: как открылся чемпионат парашютистов в Сухуме
Необычные фобии
Самые необычные человеческие фобии

Соцсети

Sputnikabkhazia