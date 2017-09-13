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Презентация проектов Программы Абазины и абхазы

Программу "Абазины и абхазы" представили в Sputnik

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Руководители проектов программы "Абазины и абхазы: перспективы сохранения и развития языков, полевые исследования и архивные материалы" рассказали в Sputnik о промежуточных итогах ее реализации и перспективах.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik, Анжелика Бения. Презентация проектов программы "Абазины и абхазы: перспективы сохранения и развития языков, полевые исследования и архивные материалы" состоялась 13 сентября в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия.

Руководитель программы, ученый, доктор технических наук, почетный член Академии наук Абхазии, президент АНО "Алашара" Мусса Экзеков отметил, что основная тема программы – сохранение и развитие языка и историко-культурного наследия, методы решения – профессиональная команда и грамотная программа.

"Данной проблемой мы будем заниматься постоянно, потому что язык нужно не только сохранять, но еще и развивать. Мы говорим, что хотим в научной и в бизнес среде говорить на родном языке, да мы к этому стремимся, но для этого нам необходимо много работать. Наша цель – сделать родной язык модным, повсеместным, чтобы знание родного языка стало нормой. Работа нашей команды позволит нам создать фундамент по объединению нашего этноса по всему миру", – добавил Экзеков.

Руководитель программы отметил, что работа долгосрочная и в нее будут включены молодые специалисты, аспиранты и студенты. Также к программе привлекут этнических абхазов и абазин, проживающих за рубежом.

По словам Экзекова, не останутся в стороне иностранные специалисты, у которых есть опыт работы по сохранению и развитию языка. Таким образом, будет использован мировой опыт.

Международный круглый стол Абхазы и абазины: перспективы сохранения и развития языка
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Руководитель направления по развитию языков Вячеслав Чирикба рассказал журналистам про исследовательскую работу среди школьников и детей дошкольного возраста, которую проводит специальная группа. Результаты работы катастрофические, заявил Чирикба.

"Исследовательские работы вызывают огромные опасения за судьбу абхазского языка, вырастают поколения детей, которые никогда не будут говорить на родном языке, а они будут строить Абхазию, на каком они языке будут ее строить? Мы станем просто населением. Это трагедия. Возникает тогда вопрос, зачем мы создаем государство без языка, этноса и культуры? Проблема сохранения абхазского языка – тема не новая для абхазского общества. Она и парадоксальная, так как мы говорим о государственном языке, языке титульной нации, который нужно спасать. Эта проблема решаема. Язык восстановит свои позиции, он станет полноценным языком абхазского общества, языком школы, языком учреждений, улицы, но для этого нужно очень много работать, и время не терпит, задача срочная, требует огромного количества интеллектуальных, материальных и людских ресурсов", – отметил он.

Потеря языка для Абхазии будет равняться по своей значимости с махаджирством, добавил Чирикба. Руководитель направления по развитию языков сообщил, что за короткий срок руководители проекта должны представить правительству и Министерству образования Абхазии их видение решение проблемы.

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"У нас разработана программа, я внес в нее три аспекта: первый – изучение, эта работа уже ведется, скоро она параллельно будет вестись и в Карачаево-Черкесии. Второй этап — приглашение специалистов, которые принимали участие в возрождении языков в регионах Европы: страна Басков, Каталония и Уэльс. Несмотря на то, что в этих регионах языки были в плачевном состоянии, сейчас языки на хорошем уровне. Мы хотим посмотреть их методику, учебники, программу. Третий этап – внедрение результатов в образовательный процесс. Сейчас наши методики старые, учебники никуда не годятся. Также нужно понять, что у нас речь идет о двух группах в школах: те, кто знает язык, и те, кто его не знает", – сказал Чирикба.

Он также заявил о необходимости отдельного образования в школе: укреплять и развивать язык в одной группе и учить с нуля в другой группе.

Руководитель направления по архивным материалам Руслан Кармов уверен, что без исторической базы исследования будут неполными.

"Задача, которую мы ставим перед собой – собрать архивные материалы, касающиеся нашего народа, и сделать их доступными для всех. Это работа не одного дня и не одного десятилетия", – сказал он.

Министр иностранных дел В.А. Чирикба. Архивное фото.
© AFP/ NATALIA KOLESNIKOVA
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Заместитель руководителя программы и руководитель направления "Полевые исследования", президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа отметил, что проект, созданный "Алашара" и Академией наук Абхазии, состоит из базовых компонентов этноса – языка и культуры.

"В настоящее время, когда не только среди абхазо-абазинской диаспоры, но и на родине, процесс языковой и культурной ассимиляции проходит весьма стремительно, так же, как и языки, традиционные культуры абхазо-абазинского этноса пребывают в опасности. Фольклор в широком понимании как народная культура, как память традиций, был и остается первоосновой культуры абазин и абхазов, в частности, к предметному полю которого относится весь комплекс словесно-музыкальных, инструментальных, хореографических и изобразительных народных произведений. Потому сегодня крайне важно сохранение и развитие фольклорного знания народа. Полевые исследования стали одним из направлений в нашей программе", – объяснил Джаупа.

По его словам, основные цели и задачи направления "Полевые исследования" – выявление современных носителей традиционной культуры, фиксация их репертуара, привлечение к делу молодых исследователей и создание единого архива полевых материалов.




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