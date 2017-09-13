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Тревожный звонок: мобильники Абхазии подверглись спам-атаке

© Fotolia/ Rostichep
В Абхазии
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Абоненты одного из двух операторов сотовой связи Абхазии подверглись в среду атаке – при перезвоне на пропущенный номер со счета абонента списываются средства.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik, Амра Амичба. Оператор связи "Аквафон" разослал абонентам сообщение с просьбой не перезванивать на незнакомые номера. 

Об этом "Аквафон" уведомил абонентов SMS рассылкой о том, что зарегистрированы случаи внешней спам-атаки входящими международными вызовами.

По словам руководителя отдела рекламы и внешних коммуникаций "Аквафон" Геты Ардзинба, самое главное, чтобы абонент не отвечал на звонки, не перезванивал на незнакомые подозрительные номера.  

"Служба безопасности занимается этим вопросом, — сказала Ардзинба. — Таким атакам подвержены абоненты и крупных сетей. Это зло современного мира. От него не уберечься, кроме как не снимать трубку и не перезванивать. Звонки могут быть с любой точки земного шара и выяснить моментально, откуда звонят и кто это делает, к сожалению, очень сложно".  

В  другом операторе связи "А-Мобаил" Sputnik рассказали, что жалоб от абонентов не поступало. 

"Призываем проявлять осторожность. И если сомневаются, лучше пусть не перезванивают. Кому надо, тот перезвонит сам", — порекомендовал гендиректор "А-Мобаил" Борис Барциц. 

При этом он отметил, что, несмотря на то, что жалоб от абонентов не поступало, технические специалисты компании зафиксировали подозрительные попытки шести входящих звонков. 

"Предпринимаем меры для предотвращения развития подобной ситуации. Это мошенничество в чистом виде. Хакеры выбирают код и начинают "бомбить". Нужно время, чтобы оператор мог определить направление и заблокировать их", — уточнил  Барциц. 

При этом он подчеркнул, что от подобных хакерских действий мошенников не застрахован ни один оператор не только в Абхазии, но и в России.

"Наши коллеги не виноваты, что их выбрали мошенники для атаки", — отметил гендиректор "А-Мобаил". 

Абоненты одного из операторов сотовой связи Абхазии подверглись в среду атаке – при перезвоне на пропущенный  номер со счета абонента списывались средства. 




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