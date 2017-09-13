Теплый четверг в Абхазии прогнозируют метеорологи

СУХУМ, 13 сент — Sputnik. По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия, Черноморское побережье Абхазии по-прежнему будет находиться во власти Азорского антициклона, в четверг 14 сентября в Абхазии сохранится по-летнему теплая, преимущественно ясная погода.
Температура морской воды по-прежнему +26˚С, со слабым волнением в один балл.
Ветер слабый, с порывами до трех-пяти метров в секунду.
Атмосферное давление повышенное, 762 миллиметра ртутного столба.
Температура воздуха ночью от +20˚С до +22˚С, днем столбик термометра поднимется от +27˚С до +29˚С.
Влажность воздуха относительная – 50-70%.
В столице преимущественно ясная теплая погода. Температура воздуха ночью +21˚С, днем +29˚С.