13 сентября 1992 года: Грузия обвинила Россию в необъективности





13 сентября 1992 года пресс-служба Верховного Совета Республики Абхазия сообщила о том, что депутат Верховного Совета Республики Абхазия Тамаз Надарейшвили, выразил недовольство российской частью комиссии по контролю и инспекции за соблюдением Московского итогового документа. Он призвал провести сессию Верховного Совета Абхазии, заявив, что решения принятые грузинской стороной, будут выполнены независимо от присутствия абхазских депутатов. Президиум Верховного Совета Абхазии сделал заявление по поводу проведения 14 сентября 1992 года сессии Верховного Совета. В заявлении говорится, что эта сессия по прямому указанию Госсовета Грузии и является неправомочной из-за отсутствия кворума.