21:30 13 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Боец на танке. Война народа Абхазии 1992-1993 годов

13 сентября 1992 года: Грузия обвинила Россию в необъективности

В Абхазии
Получить короткую ссылку
24 0 0

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

13 сентября 1992 года пресс-служба Верховного Совета Республики Абхазия сообщила о том, что депутат Верховного Совета Республики Абхазия Тамаз Надарейшвили, выразил недовольство российской частью комиссии по контролю и инспекции за соблюдением Московского итогового документа. Он призвал провести сессию Верховного Совета Абхазии, заявив, что решения принятые грузинской стороной, будут выполнены независимо от присутствия абхазских депутатов. Президиум Верховного Совета Абхазии сделал заявление по поводу проведения 14 сентября 1992 года сессии Верховного Совета. В заявлении говорится, что эта сессия по прямому указанию Госсовета Грузии и является неправомочной из-за отсутствия кворума. 





Главные темы

Орбита Sputnik

  • Игорь Кочиев
    Толкают к войне

    Глава комитета парламента Южной Осетии прокомментировал заявление США с требованием вывести из республики российских военных.

  • Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана, фото из архива
    Конец исламистов

    Спецслужбы Азербайджана провели операцию по задержанию радикальных исламистов в Габалинском районе республики.

  • Суд над участниками группировки Сасна Црер
    Сорванный процесс

    Адвокаты группы "Сасна црер", захватившей в прошлом году полк ППС, сорвали заседание суда, забастовав против "незаконной практики осмотра и обыска защитников".

  • Человек за компьютером, архивное фото
    Цифровой Казахстан

    Нурсултан Назарбаев рассказал, зачем нужна цифровизация Казахстану и поручил начать соответствующую работу в рамках ЕЭК.

  • Россия передала Кыргызстану 35 мобильных однокомнатных домов в качестве гуманитарной помощи
    Движимое имущество

    Россия передала Кыргызстану 35 мобильных жилых домов в качестве гуманитарной помощи в рамках двустороннего сотрудничества МЧС обоих государств.

  • Строительство БелАЭС
    Период полураспада

    Строительство АЭС в белорусских Островцах привело к всплеску разногласий в отношениях между странами Балтии и дало повод сомневаться в их единстве.

  • Задержание представителей антифашистских организаций
    Антифашистский фронт

    Участников антифашистского пикета в Латвии 16 марта, оправданных судом, снова начали преследовать по просьбе Полиции безопасности.

  • Социальная сеть Фейсбук, архивное фото
    Тень Победы

    Прокуратура требует приговорить гражданина Литвы к штрафу в 225 евро за поздравление с Днем Победы в социальной сети Facebook.

  • Встреча Игоря Додона с журналистами
    Никакой евроинтеграции!

    Президент Молдовы Игорь Додон намерен блокировать инициативу Демпартии о внесении в Конституцию пункта об евроинтеграции.

  • Зал ожидания в аэропорту, архивное фото
    Прерванный полет

    Из-за отсутствия рейсов из Москвы международный аэропорт в Курган-Тюбе на юге Таджикистана временно закрыт, сотрудники отправлены в отпуск без содержания.

  • Несанкционированные свалки на берегах Чарвакского водохранилища
    Мусорные горы

    Узбекистанцы бьют тревогу в социальных сетях: на живописных берегах Чарвакского водохранилища растут мусорные свалки.

  • Скриншот комедийного видео про Трампа и Путина
    Политическая комедия

    В Эстонии выйдет комединый спектакль о тайной встрече президентов США и России – премьера состоится в октябре в Таллинне.

  • Игорь Кочиев
    Толкают к войне

    Глава комитета парламента Южной Осетии прокомментировал заявление США с требованием вывести из республики российских военных.

  • Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана, фото из архива
    Конец исламистов

    Спецслужбы Азербайджана провели операцию по задержанию радикальных исламистов в Габалинском районе республики.

  • Суд над участниками группировки Сасна Црер
    Сорванный процесс

    Адвокаты группы "Сасна црер", захватившей в прошлом году полк ППС, сорвали заседание суда, забастовав против "незаконной практики осмотра и обыска защитников".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

XIX Открытый чемпионат среди ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий и сборной молодежной команды России, посвященный памяти президентов Абхазии Владислава
Между небом и землей: парашютная Абхазия
Первый пошел: как открылся чемпионат парашютистов в Сухуме
Первый пошел: как открылся чемпионат парашютистов в Сухуме
Необычные фобии
Самые необычные человеческие фобии

Соцсети

Sputnikabkhazia