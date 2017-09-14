Мраморный клоп уничтожил до 70% ореха в Галском районе

СУХУМ, 13 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Около 70% ореха фундука уничтожено мраморными клопами, сказал в интервью на радио Sputnik Абхазия заместитель главы администрации Галского района Тамаз Цвижба.
"К примеру, если разбить двадцать орехов, пустыми окажутся более половины", — добавил Тамаз Цвижба.
Он отметил, что орех — одна из тех агрокультур, которую традиционно возделывают жители Галского района, и нашествие мраморного клопа существенно сказалось на доходах людей.
"Мраморный клоп съедает и портит не только орехи, но и все другие фрукты: хурму, яблоко, грушу, цитрусы — словом, клоп не разборчив", — сказал Цвижба.
Район, по словам Цвижба, при поддержке главы государства и Министерства сельского хозяйства уже принимал меры для борьбы с вредителем.
"В этом году на борьбу с клопами было выделено четыре миллиона рублей. Надо отметить, что на сегодня не известно ни одного химиката, который мог бы окончательно уничтожить вредителя. Но по нашим наблюдениям бороться с клопом нужно поэтапно. При этом нельзя пользоваться только одним химикатом. Организм клопа быстро привыкает, и с течением некоторого времени для него химикат становится неопасным", — объяснил заместитель главы Галского района.
В районе провели первый этап борьбы с клопами при помощи авиации, сообщил он.
"Вы знаете, что в двух из 18 сел Галского района выращивают цитрусы, во всех остальных местах выращивают орех фундук. Многие крестьяне, помимо своих земель, взяли в аренду земли, для того чтобы выращивать орех. Поэтому клоп, конечно, нанес немалый ущерб жителям", — констатировал Цвижба.
Начальник Управления сельского хозяйства Ткуарчалского района Амиран Джинджолия подтвердил, что мраморный клоп существенно навредил местному сельскому хозяйству.
"У нас нет четко определенных цифр нанесенного мраморным клопом ущерба, но надо отметить, что в некоторых селах 60-70% фруктовых деревьев охвачены вредителем", — сказал Джинджолия.
В предгорных селах, по наблюдениям Амирана Джинджолия, клоп встречается реже.
Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. По данным экологов, не существует четких методик борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека.