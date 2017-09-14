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Фундук

Мраморный клоп уничтожил до 70% ореха в Галском районе

CC0
В Абхазии
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Заместитель главы администрации Галского района Тамаз Цвижба и начальник Управления сельского хозяйства Ткуарчалского района Амиран Джинджолия рассказали в интервью радио Sputnik Абхазия о том, какой ущерб нанес сельскому хозяйству мраморный клоп.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Около 70% ореха фундука уничтожено мраморными клопами, сказал в интервью на радио Sputnik Абхазия заместитель главы администрации Галского района Тамаз Цвижба.

"К примеру, если разбить двадцать орехов, пустыми окажутся более половины", — добавил Тамаз Цвижба.

Он отметил, что орех — одна из тех агрокультур, которую традиционно возделывают жители Галского района, и нашествие мраморного клопа существенно сказалось на доходах людей.

Вредитель крупным планом: как выглядит мраморный клоп под микроскопом
© Sputnik. Владимир Бегунов
Вредитель "крупным планом": как выглядит мраморный клоп под микроскопом

"Мраморный клоп съедает и портит не только орехи, но и все другие фрукты: хурму, яблоко, грушу, цитрусы — словом, клоп не разборчив", — сказал Цвижба.

Район, по словам Цвижба, при поддержке главы государства и Министерства сельского хозяйства уже принимал меры для борьбы с вредителем.

"В этом году на борьбу с клопами было выделено четыре миллиона рублей. Надо отметить, что на сегодня не известно ни одного химиката, который мог бы окончательно уничтожить вредителя. Но по нашим наблюдениям бороться с клопом нужно поэтапно. При этом нельзя пользоваться только одним химикатом. Организм клопа быстро привыкает, и с течением некоторого времени для него химикат становится неопасным", — объяснил заместитель главы Галского района.

В районе провели первый этап борьбы с клопами при помощи авиации, сообщил он.

"Вы знаете, что в двух из 18 сел Галского района выращивают цитрусы, во всех остальных местах выращивают орех фундук. Многие крестьяне, помимо своих земель, взяли в аренду земли, для того чтобы выращивать орех. Поэтому клоп, конечно, нанес немалый ущерб жителям", — констатировал Цвижба.

Начальник Управления сельского хозяйства Ткуарчалского района Амиран Джинджолия подтвердил, что мраморный клоп существенно навредил местному сельскому хозяйству.

Продажа орехов и сухофруктов
© Sputnik. Александр Кряжев
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"У нас нет четко определенных цифр нанесенного мраморным клопом ущерба, но надо отметить, что в некоторых селах 60-70% фруктовых деревьев охвачены вредителем", — сказал Джинджолия.

В предгорных селах, по наблюдениям Амирана Джинджолия, клоп встречается реже.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. По данным экологов, не существует четких методик борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека.




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