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Анти Турунен

Турунен: военные учения в регионе – риск для безопасности

© Sputnik.
В Абхазии
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Темы:
Женевские дискуссии (40)
12020

В Абхазии побывали сопредседатели международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, чтобы провести подготовительные консультации по предстоящему 41 раунду.

СУХУМ, 14 сен – Sputnik, Амра Амичба. В регионе происходят активные военные учения, и это ставит определенные риски по безопасности, заявил сопредседатель Женевских дискуссий от ООН Анти Турунен на консультациях в Сухуме 14 сентября.

Представитель ООН заметил, что основная задача международных Женевских дискуссий состоит в предотвращении конфликта на местах.

"Мы видим, что на местах ситуация мирная. Хотя, конечно, мы принимаем во внимание, что в более широком масштабе в регионе происходят активные военные учения, — отметил Турунен. — И это ведет к тому, что основная задача Женевских дискуссий по безопасности становится все более актуальной. Мы надеемся, что на следующем раунде Женевских дискуссий будет возможность достигнуть прогресса по самому вопросу безопасности".

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове заметил, что за последние три месяца в Грузии прошли два крупных учения.

Учения НАТО Посейдон-2017 в Черном море
© RUPTLY.
Учения НАТО Посейдон-2017 в Черном море

"На фоне того, что грузинская сторона до сих пор отказывается подписывать соглашение о неприменении силы, это вызывает очень серьезную озабоченность. Это то, о чем мы периодически говорим и на Женевских дискуссиях, и то, на что обращаем внимание международного сообщества. Очень надеюсь, что на предстоящем раунде сможем принять совместное устное заявление, и роль сопредседателя в данном вопросе очень велика", — сказал Кове.

В Абхазии побывали сопредседатели международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, чтобы провести подготовительные консультации по предстоящему 41 раунду дискуссий.

Темы:
Женевские дискуссии (40)

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