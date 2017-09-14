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Адгур Ардзинба

Ардзинба о налогообложении в Абхазии: никого не устраивает

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Предварительные итоги работы Министерства экономики Абхазии с начала 2017 года подвел глава этого ведомства Адгура Ардзинба на пресс-конференции в АГТРК в четверг 14 сентября.

СУХУМ, 14 сен — Sputnik, Бадри Есиава. Действующая система налогового законодательства Абхазии, ее механизм и инструменты никого не устраивают, заявил министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба в четверг 14 сентября.

"Все согласились с тем, что действующая система налогового законодательства, ее механизм и инструменты никого не устраивают — ни бизнес, ни государство. Она серьезно отстает от той действительности, которая сегодня уже сложилась, и от того, что нам в перспективе предстоит сделать", — сказал министр.

Ардзинба отметил, что по поручению президента республики разработана в мае 2017 года новая концепция налоговой реформы, а уже в июле она была согласована со всеми профильными ведомствами и направлена на рассмотрение в Администрацию главы государства. 

Пресс-конференция минэкономики в АРСМИРА
© Sputnik. Бегунов Владимир
Министр экономики: снизить налоги и ужесточить наказание

Одни из главных изменений, которые претерпит старая система налогообложения Абхазии, подчеркнул Ардзинба, коснутся законодательной базы и квалификации, мотивации самих сотрудников этой сферы. 

Министр добавил, что в рамках этой новой концепции экономическое ведомство предложило для средних и крупных компаний оставить, действующие режимы налога на прибыль, НДС и налога на доходы. 

А между средними и малыми компаниями предполагается ввести налог с оборота по упрощенной системе налогообложения. 

"Речь идет о том, что будет фиксированная ставка в процентах от оборота. Это будет единый налог, и никаких других налогов предприниматели оплачивать не будут за исключением налогов на доходы физических лиц", — рассказал Адгур Ардзинба. 

Глава экономического ведомства республики рассказал и о новой патентной системе, которая предположительно будет распространяться на предпринимателей, занимающихся своей деятельностью без привлечения рабочей силы. 

"К примеру, такими предпринимателями могут быть таксисты, электрики, фотографы и так далее. То есть это вмененный разовый платеж в полгода или год", — объяснил Ардзинба.

Суть второго варианта концепции налогообложения Абхазии, который, по мнению министра экономики, более смелый и прогрессивный, заключается в двухуровневой форме налогообложения. 

Верхний уровень – принятие одного общего на всю экономику страны налога с оборота, а для малого бизнеса оставить патент. 

Адгур Ардзинба также затронул тему отчисления во внебюджетные фонды в размере более 20%, министр выразил мнение о том, что все эти отчисления необходимо объединить в единый налог.

"У Министерства финансов есть идея по созданию единого налога, так называемого социального налога, но у нас немного другое видение. Мы считаем, что, изменив закон о налогах по доходам физических лиц, можно добавить эти проценты, и просто будет один налог", — сказал Ардзинба.

Всю налоговую реформу планируется завершить в течение пяти лет в три этапа, проинформировал министр экономики Абхазии. 




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