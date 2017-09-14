США заявили, что контролируют поставки оружия сирийской оппозиции

Оборонное ведомство США контролирует судьбу оружия, которое оно отправляет сирийской оппозиции для борьбы с ИГ, заявляет оборонное ведомство США.

СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Минобороны США проверяет, кем используется поставляемое сирийской оппозиции оружие, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона Мишель Балданса.

Ранее СМИ сообщали, что определенная часть оружия, которое сирийская оппозиция получает от США, используется террористами.

Балданса заявила, что Пентагон "тесно работает с Госдепартаментом, союзниками по НАТО и европейскими партнерами" по вопросам безопасности, включая продажу оружия.

"Исходя из соответствующих норм, Минобороны проводит проверку партнерских сил перед выдачей оборудования и осуществляет контроль за конечным использованием выданного оборудования", — добавила представитель ведомства.

Она отметила, что США осуществляет в Ираке программу помощи местным силам в борьбе с "Исламским государством" (запрещена в России и ряде других стран).

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В числе поставляемого американцами вооружения – стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и средства борьбы с заминированными машинами.

Балданса подчеркнула, что вооружения передаются также "проверенным группам сирийской оппозиции".

"Все соответствующие сертификаты конечного пользователя надлежащим образом согласованы с каждой страной — источником вооружения", — сказала Балданса.

Ранее Чешский центр по журналистским расследованиям, исследовавший вместе с Центром по изучению коррупции и организованной преступности тему закупок США оружия в Европе, сообщил, что Пентагон передавал сирийским антиправительственным силам вооружение, закупаемое в Чехии и других восточноевропейских странах якобы для собственных нужд. Речь шла о закупке устаревшего вооружения на 71 миллион долларов — автоматов АК-47, гранатометов, минометов и другого оружия.

Журналисты утверждают, что такие закупки велись с нарушением "сертификата конечного пользователя", который должен гарантировать, что оружие не попадет в неположенные руки, например к террористам.

В сообщении также отмечается, что Чешский центр участвовал в расследовании, в ходе которого выяснилось, что за четыре предыдущих года восточноевропейские страны, включая Чехию, без большой огласки одобрили продажу вооружения более чем на миллиард евро некоторым ближневосточным государствам, которые затем переправили его в Сирию.