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Заседание Кабмина

Кабмин предложил Хаджимба подписать договор о сотрудничестве с ПМР

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Очередное заседание Кабинета Министров Абхазии состоялось в пятницу 15 сентября.

СУХУМ, 15 – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет Министров направил на утверждение президенту проект Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Абхазией и Приднестровской Молдавской Республикой в пятницу 15 сентября.

Проект договора представлен Министерством иностранных дел и согласован с другими министерствами Кабинета Министров Абхазии, Службой госбезопасности и Генеральной прокуратурой, пояснил глава МИД Абхазии Даур Кове, представляя документ.

"22 января 1992 года был подписан первый Договор о дружбе и сотрудничестве между Абхазией и Приднестровской Молдавской Республикой, закрепляющий основные цели, принципы и направления сотрудничества сторон. 17 ноября 2006 года, по итогам саммита содружества непризнанных государств в Москве, Абхазия, ПМР и Южная Осетия объявили о взаимном признании", — добавил он.

На сегодняшний день между Абхазией и Приднестровской Молдавской Республикой заключено два межгосударственных соглашения, рассказал министр.

"Это договор о дружбе и сотрудничестве и соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом и культурном сотрудничестве. Подписано одно межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках и заключено десять межведомственных соглашений", — отметил Кове.

Министр иностранных дел Абхазии просил поддержать данное постановление, все члены Кабинета Министров единогласным решением его приняли.




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