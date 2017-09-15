Двенадцать семей получат жилье в Сухуме

Заседание Кабинета Министров Абхазии, на котором было принято решение о выделении двенадцати семьям жилья в Сухуме, состоялось в пятницу 15 сентября.

СУХУМ, 15 – Sputnik, Бадрак Авидзба. Решением Кабинета Министров Абхазии двенадцать семей получат жилье, сказал в ходе заседания начальник правового отдела Кабмина Лаша Цаава.

"Мы учли социальное положение людей и возможности местных администраций для выдачи жилья нуждающимся. Для решения жилищных проблем у нас работает комиссия, в которую в том числе входят ветераны Отечественной войны в Абхазии", — добавил он.

Согласно решению комиссии, в число двенадцати семей, которым будет предоставлено жилье, вошли социально уязвимые слои населения, семьи погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

"В список вошли инвалиды войны, люди с пятью детьми в семье. Мы знаем, что предстоит провести в этом вопросе много работы, но это только первые шаги", — подчеркнул Цаава.

Sputnik, Бадрак Авидзба В дом пробрался страх

Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц отметил, что проблема обеспечения жильем — одна из самых основных в республике.

"Сегодня очень много семей, у которых нет крыши над головой. У нас действует комиссия, которая работает с поступающими заявлениями, изучает их. Мы предложили районам республики, чтобы они представили списки объектов, которые можно было бы использовать для нужд людей", — сказал он.

Это могут быть объекты, требующие ремонтных работ, государство будет приводить в порядок постройки и постепенно распределять между людьми, сказал премьер.

"Пока мы получили ответы только от двух районов, от Галского и Ткурчалского районов. Эту проблему в одночасье нельзя решить, вы все знаете, что нуждающихся в жилье очень много, каждую неделю к нам приходят заявления", — отметил премьер.

Премьер-министр отметил, что планируется создать специальную государственную программу и уже в бюджет 2018 года включить сумму для обеспечения жильем граждан Абхазии.