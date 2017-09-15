Полигон для первокурсника: абхазские студенты "шагнули" в археологию

Археологическая практика студентов первого курса исторического факультета Абхазского государственного университета подошла к концу. За две недели, проведенные на территории Сухумской крепости, студенты приобщились к городским древностям, освоили методику работы с культурным слоем, расчищали остатки каменных сооружений.

Sputnik, Анжелика Бения.

Сухумская крепость богата культурными слоями, обилие находок с момента начала первых раскопок здесь поражает, сказал студент Никита Авидзба.

"Для меня эта практика имеет большое значение. Так как это у меня впервые, отношусь к этому серьезно. Хочется найти какой-нибудь артефакт, монету или кувшинчик, что-нибудь важное для нашей истории. Иногда тут попадаются черепки черно-лаковых сосудов, которые датируются разными периодами",– сказал Авидзба.

Студентка Хибла Тванба призналась, раньше, гуляя с подругами по территории Сухумской крепости, она не задумывалась о значимости этого места в археологи Абхазии, теперь же Хибла его считает бездонным раскопом.

"Практика была безумно увлекательной. Это наши первые раскопки, которые, я уверена, как у меня, так и у других, укрепили интерес и любовь к профессии. Надеемся, что и в будущем мы будем этим заниматься, и проведенной практикой и дальнейшими работами мы внесем лепту в археологию Абхазии", – добавила Тванба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Археологические раскопки студентов в Сухумской крепости

Территория Сухумской крепости – это базовый памятник для проведения археологической практики на историческом факультете АГУ, сообщил археолог, кандидат исторических наук, декан исторического факультета Алик Габелия.

"Более 15 лет мы каждый год сюда приходим и проводим практику, в рамках которой мы ведем раскопки памятника. Памятник очень интересный. Мой коллега Олег Бгажба когда-то отметил, что это хороший полигон для проведения практики. Здесь представлены различные слои, начиная с эпохи ранней античности до XIX века. Студентам-первокурсникам, которые прошли теоретические основы археологии, нужно закрепить знания. Постройки расчищены именно силами студентов. Лопатами, мастерками, кисточками они работают на глубине около трех метров от современной поверхности", – отметил он.

Так как лето было очень жарким, а занятия в университете перенесли на 18 сентября, было решено проводить раскопки с 1 до 15 сентября, сообщил Габелия. В течение двух недель студентами было найдено много ценных артефактов – фрагменты керамических сосудов, амфор, горшков. Весь материал, по словам археолога, будет в дальнейшем обрабатываться.

"Каждый день можно копать и находить интересные материалы. Золото, конечно, найти хорошо, а вот черепки черно-лаковой керамики – редкость, которую иногда нам удается найти", – добавил Габелия.

С самого начала раскопок на территории Сухумской крепости работало три экспедиции: экспедиция Абхазского института гуманитарных исследований, экспедиция Абхазского государственного университета и их совместная экспедиция, сообщил археолог.

"В прошлом году раскоп мы заложили на другом участке сухумской крепости. Произвели расчистки, особо не копали, так как именно на том участке, по нашим предположениям, могут быть остатки надмогильного сооружения Келешбея Чачба. Там большой участок. Где было захоронение Чачба, мы сказать точно не можем. Для того чтобы их найти, необходимо заложить большой раскоп, для этого нужны финансы. Я понял, что в рамках археологической практики это невозможно. По этой причине мы вернулись на старое место", – сказал Габелия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Археологические раскопки студентов в Сухумской крепости

Археолог вспомнил времена, когда он, будучи студентом, проходил практику на территории Эшерского городища в начале 1970 года. На этом участке раскопки проводил Георгий Шамба.

"Известный памятник в селе Эшера. Античное городище. В то время я не думал, что я займусь археологией, но мне было безумно интересно. Эта практика предусмотрена учебным планом для первого курса, кто-то из них будет писать бакалаврскую или магистерскую работу по археологии, может, они и не будут археологами, а может, археология и заманит кого-то, как когда-то меня", – добавил Габелия.

Сухумская крепость – одна из самых значительных достопримечательностей столицы. На этом объекте найдены такие памятники, как квартал римско-византийской эпохи, латинская надпись, плита с древнегреческой надписью датируется I веком нашей эры.

Также во время археологической практики студентов исторического факультета АГУ на территории Сухумской крепости была найдена деталь, как предполагают историки, надгробного сооружения владетельного князя Абхазии конца ХVIII — начала XIX веков Келешбея Чачба.

В самом начале 1980-х годов были найдены руины октогонального храма, единственного на Кавказе. И останки другого храма, уже римско-византийского типа, датируемого, по словам историка, уже VI веком.