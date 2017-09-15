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Биобиблиографический словарь Абхазские писатели и сборник произведений молодых поэтов Абхазии Ашацкыра

Первый биобиблиографический словарь абхазских писателей представили в Сухуме

© Sputnik.
В Абхазии
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Более 150 писателей Абхазии вошли в первый биобиблиографический словарь, книгу презентовали в Сухуме вместе с третьим сборником произведений молодых поэтов Абхазии.

СУХУМ, 15 – Sputnik, Анжелика Бения. Биобиблиографический словарь "Абхазские писатели" и сборник произведений молодых поэтов Абхазии "Ашацкыра" ("рассвет"  – ред.) презентовали в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир 15 сентября.

Книга доктора филологических наук Вячеслава Бигуаа и председателя Союза писателей Абхазии Вахтанга Абхазоу состоит из двух разделов. В первом разделе описывается история творческих объединений писателей Абхазии и национальный литературный процесс в историко-культурном контексте 1920-х годов; во втором разделе представлены биографии писателей Абхазии. В издании отражены многие факты литературной жизни страны.

"Это первая книга, в которую сведены многие материалы по истории абхазской литературы. В ней относительно широко отражен литературный процесс XX века и начала XXI века, максимально отражены биографии многих писателей, не только абхазских писателей, но и армянских, и греческих. Представлены биографии писателей и их творческий путь. Я думаю, что это только начало. Нужно написать фундаментальную историю абхазской литературы. Сейчас нам для этого не хватает академически подготовленных людей. Работа эта должна быть системной", – сказал Бигуаа.

По его словам, книга рассчитана на специалистов-филологов, читателей, интересующихся историей абхазской литературы, культурной и литературной жизнью республики.

Вторая книга, презентованная в Национальной библиотеке, — третий сборник молодых поэтов и прозаиков "Ашацкыра" ("Рассвет"). В книгу включены стихи, короткие рассказы, критические статьи и переводы. Идея издания подобного сборника принадлежит Союзу писателей Абхазии.




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