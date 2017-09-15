"Обезвредили" 40 тонн воды: российские военные провели учения в Абхазии

Масштабные тактические учения связистов российской военной базы Южного военного округа в Абхазии прошли в составе подразделений 49 общевойсковой армии в условиях горно-лесистой, прибрежной и равнинной местности на полигонах Нагвалоу, Цабал и Гудаута.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии в ходе учений в полевых условиях опреснили и дезинфицировали более 40 тонн воды. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, с применением современной войсковой станции комплексной очистки воды, СКО-10 "Гигиена" на базе автомобиля УРАЛ военные специалисты осуществили разведку источников воды, оборудовали пункты ее сбора и очистки. Станция способна очищать воду с интенсивностью 8-10 куб. м/ч и опреснять до 5 куб. м/ч.

"По сравнению со станциями по добыче и очистке воды предыдущего поколения, СКО-10 очищает воду не только от естественных загрязнений, но и от отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств и сильнодействующих ядов", — говорится в информации.

СКО-10 "Гигиена" предназначена для организации водообеспечения войск в полевых условиях, поэтому вся подготовленная инженерами вода используется на нужды военнослужащих соединения, участвующих в тактическом учении.

С начала текущей недели более двух тысяч военнослужащих военной базы на штатной технике по тревоге прибыли на полигоны и приступили к маскировке командных пунктов, огневых позиций и техники, развертыванию полевых узлов связи и отработке задач по предназначению. В тактических учениях задействовано свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе новейшие танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня "Град" на базе автомобилей Урал, современные бронетранспортеры БТР-82АМ и бронированные автомобили КамАЗ "Мустанг".

Кроме того, связисты российской военной базы ЮВО организовали бесперебойное управление подразделениями в ходе учений на территории Абхазии. В учениях приняли участие свыше 300 военных связистов соединения.

По прибытии личного состава военной базы на полигоны, военнослужащие оперативно развернули элементы полевых узлов связи, обеспечили командование соединения связью с подчиненными подразделениями и главным штабом на расстоянии до 500 километров, выполнили свыше 40 нормативов по развертыванию машин и комплексов связи. Отрабатываются все виды связи - от проводной до космической.

Особое внимание в ходе учений военные связисты уделяют практическим действиям по настройке и организации видеоконференцсвязи в различных условиях местности, для электронного обмена данными между абонентами в режиме реального времени.

Задействовано более 50 единиц специальной военной техники радио-, спутниковой и радиорелейной связи, в том числе "Ливень" на базе бронетранспортера БТР-80, "Артек" на базе автомобиля УРАЛ, "Л1" на базе автомобиля КамАЗ.