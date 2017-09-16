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Война 1992-1993 гг

16 сентября 1992 года: бомбардировка Кутола

© Фото: предоставлено Госмузеем Абхазии
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (34)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Оперативная сводка штаба Госкомитета по обороне Республики Абхазия:

Направление Эшера-Сухум.

"За истекшие сутки выстрелы не зарегистрированы", — говорится в сообщении.

Направление Бзыбь-Гагра

"За истекшие сутки на этом фронте практически не прекращался интенсивный огонь со стороны противника из всех видов оружия. Противник намеренно провоцирует крупное столкновение. На левом фланге фронта в 22:30 15.09.92 года позиции народного ополчения были атакованы. Ответным огнем эта попытка была сорвана.

В 15:00 15.09 на траверзе мыса Пицунда теплоход "Владимир Пачулия" приблизился к оборонительным рубежам народного ополчения, нарушив маршрут движения. Раннее этот теплоход участвовал в переброске десанта противника. Поэтому он был задержан. После досмотра у причала в Гудауте "Владимир Пачулия" продолжил свой маршрут.

В 6.00 16:09 в горах у Гегского водопада группа работников Гагрского ГОВД грузинской национальности напала на пастухов, арестовала их, а скот "реквизировала". Проводник, показавший дорогу, задержан бойцами народного ополчения".

Направление Очамчыра-Ткуарчал

В 19:00 15.09.1992 года два военных вертолета противника бомбили село Кутол. Удары были нанесены по средней школе, чайной фабрике и жилым домам. Противником было выпущено 14 снарядов, три из которых попали в здание школы. Ранено 4 мирных жителя.

Ответным огнем подбит один танк противника.

Темы:
"413 дней" (34)



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