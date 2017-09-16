Тарба: акция "Бессмертный полк" пройдет в новом формате

СУХУМ, 16 сен — Sputnik, Бадри Есиава. В новом формате в 2017 году пройдет акция "Бессмертный полк" 30 сентября, в День Победы в Отечественной войне народа Абхазии, рассказала на радио Sputnik Абхазия председатель "Ассоциации женщин-инвалидов, участниц боевых действий" Лариса Тарба.

По ее словам, в День Победы вторая по счету акция пройдет не только в столице республики, но и в других городах. В Гагре акция состоится 6 октября — в день освобождения города Гагра от грузинских захватчиков.

"В прошлом году акция "Бессмертный полк" масштабно прошла только в Сухуме, а в этом году она пройдет и в других городах Абхазии —в Гудауте, Пицунде, Ткуарчале, Очамчыре, Гулрыпше и Новом Афоне. К нам также присоединились сотрудники музея Боевой Славы", — рассказала Лариса Тарба.

Она добавила, что "Бессмертный полк" в этих городах пройдет в один и тот же день, но в разное время. Время будет определено на следующей неделе специальной комиссией. Сетка мероприятий будет оглашена в СМИ.

© Sputnik / Томас Тхайцук Парад Победы и "Бессмертный полк" состоялись в Сухуме

Она подчеркнула, что желающих принять участие в памятной акции 2017 года гораздо больше, чем в предыдущем году. Интерес людей к этому мероприятию вырос в разы.

"Прошлый год для нас стал первым опытом. Мы не смогли охватить всех, кто ушел из жизни во время войны и после нее при исполнении воинского долга. В этом году я наблюдаю рост желающих пройти с портретами своих родных, и, скажем так, заметен рост "авторитета" акции", — поделилась Тарба.

В подготовке второй по счету акции "Бессмертный полк", добавила Тарба, подключены все главы районных администраций, отделы культуры и образования в каждом городе республики, ассоциации ветеранских организаций.

Все недочеты, которые были допущены во время проведения акции в 2016 году, будут устранены, сказала Тарба.

Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около 2500 тысяч человек. Жители Абхазии прошлись по улицам Сухума от Красного моста и до Площади Свободы с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны Народа Абхазии и после нее от последствий войны.