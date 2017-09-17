Сорок лет спустя: выпускники АГУ встретились осенним вечером в Сухуме

Ровно 40 лет "блуждали" по дорогам жизни бывшие студенты факультета абхазского языка, литературы и иностранных языков Сухумского пединститута (АГУ - ред.) 1977 года выпуска, пока не состоялась их первая и долгожданная встреча в Сухуме.

Корреспондент Sputnik Бадри Есиава присутствовал на трогательном "слете" выпускников, многие из которых не узнали друг друга.

Sputnik, Бадри Есиава.

Узнала?

"Надя?!" — "Заира?!" — с удивлением приветствовали друг друга взрослые женщины, которые виделись в последний раз, будучи еще совсем юными студентками.

Спустя несколько минут в ярко синем костюме вальяжно подошел мужчина, к которому ринулись все "девчата".

"Это наш "подруг" Сергей Багапш", — весело и с нескрываемой радостью представили своего единственного однокурсника выпускницы.

К вечеру пятницы на площади у Драмтеатра стало настолько оживленно и шумно, что даже фонтан с каменными грифонами был не так отчетливо слышен.

Теплые объятия, громкие восторги и слезы сопутствовали дружеской и долгожданной встрече. Со стороны казалось, что эти люди только что вышли из аудитории и принялись обсуждать самые интересные новости и строить планы на вечер, забыв о том, что прошло целых 40 лет.

© Sputnik / Томас Тхайцук Встреча выпускников

За это время изменилось все, и даже они сами. Некоторые и вправду не узнали тех, с кем проучились пять лет на одном курсе. А ведь самый интересный этап в жизни они прошли вместе, и их многое связывало.

Выпускница 1977 года Сухумского пединститута Валентина Хватландзия-Граупнер, инициатор встреч, более 35 лет живет в Германии. Она с сожалением отметила, что двое из их друзей не дожили до этого дня, и, конечно, им надо было встретиться намного раньше.

"Я стараюсь каждый год сюда приезжать, но встретить удается далеко не всех однокурсников. Сегодняшняя наша встреча омрачена тем, что двоих из нас уже нет в живых. Мы планировали собраться 17 сентября, но в этот день умерла наша однокурсница Людмила Чхебия. Этот день очень сложный для нас, и мы решили встретиться сегодня. Но сначала мы поехали к ней на могилу и положили цветы", — с дрожью в голосе поделилась Валентина Хватландзия-Граупнер.

Сегодняшняя встреча, дополнила рассказ подруги Галия Калимова, — это результат двухмесячной переписки в одном из мобильных приложений, где однокурсницы приложили все усилия, чтоб вместе отметить юбилей выпуска.

© Sputnik / Томас Тхайцук Встреча выпускников

Тезка второго президента Абхазии Сергей Багапш признался, несмотря на то, что он был единственным парнем на курсе, он всегда чувствовал себя комфортно среди девушек. Времена были другие, подчеркнул он.

"Хорошие были времена. Нас очень многое связывало, были как родные. Несмотря на то, что мы видимся раз в 40 лет, уверен, что нам удалось сохранить эти теплые отношения", — с ностальгией вспомнил Багапш.

"Ему пришлось нелегко", — смеясь, дополнили рассказ Сергея его однокурсницы.

Грезы по студенчеству

Выпускники признались, что очень скучают по студенчеству и очень сожалеют о том, что удается так редко видеться.

Из 20 выпускников 1977 года факультета абхазского языка, литературы и иностранных языков Сухумского пединститута лишь трое работают по специальности. Другие же представились почетными пенсионерами, молодыми мамами, заботливыми бабушками, продавцом в магазине, были даже сотрудница милиции и Парламента Абхазии.

На "юбилейной" встрече выпускников в Сухуме звучало немало веселых студенческих историй. Однокурсники вспомнили, с какими приключениями ездили за каштанами в Мюссерский заповедник, как одна из них добавила в кашу вместо соли соду, и она разлетелась по всей кухне общежития. Подшучивали над преподавателями, но безо всякой злобы и негативных последствий для них самих. Кто-то даже вспомнил старую обиду на лектора, который своей оценкой лишил ее красного диплома.

И это было лишь начало вечера, который продолжился в одном из столичных ресторанов, но уже без прессы. Им было о чем поговорить.