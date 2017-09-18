Названы имена новых депутатов Горсобрания Сухума

СУХУМ, 18 сент — Sputnik, Сария Кварацхелия. Избирательная комиссия подвела предварительные итоги, сообщил председатель избирательной комиссии по выборам депутатов в Сухумское городское Собрание Аслан Дочия.
"По предварительным данным, во втором округе с отрывом в 48 голосов победил Саид Бутба, и в десятом округе с отрывом в 124 голоса победил Темыр Купалба", — констатировал он.
Как отметил председатель комиссии, с 18 часов люди стали активно голосовать. Во втором избирательном округе явка составила 43 %, а в десятом — 28 %. Выборы официально состоялись.
Повторные выборы в Сухумское городское Собрание проводятся из-за смерти депутата от десятого округа Баграта Зантария и избрания Лаши Ашуба депутатом Парламента.