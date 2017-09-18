18 сентября 1992 года: налеты и мародерство в Очамчырском районе

В 12:30 город Ткуарчал подвергся налету авиации противника. Имеются тяжелораненые мирные жители. Прокуратурой Республики Абхазия, находящейся в городе Гудаута, уже сегодня выявлено около 3000 случаев и заведено более 600 уголовных дел по фактам грабежей, угона автомашин, разбоя, сожжения и разрушения домов, избиений, издевательств, незаконного содержания под стражей и так далее.
"Так, жители села Нижняя Эшера Сазыкина и Тарханова заявляют о том, что их дома разрушены в результате попадания в них снарядов. Жительница Сухума Куруа показала, что произошел «страшный взрыв» и дом сгорел полностью", — говорится в сообщении пресс-службы Верховного Совета Абхазии.
Житель Сухума Джобава показал, что была полностью ограблена его квартира, угнана автомашина, сам он был задержан. Грабители – гвардейцы Госсовета Грузии – прострелили ему обе руки.
Свидетель Когония, находившийся в селе Кутол Очамчырского района, показывает, что в этом селе были разграблены и сожжены дома 23 мирных жителей.