18 сентября 1992 года: налеты и мародерство в Очамчырском районе

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

"На cухумском направлении фронта, нарушив соглашение, противник сосредотачивает бронетехнику в районе села Ачадара. На гагрском направлении практически не прекращается ружейно-пулеметная стрельба. Весь световой день противник использовал авиацию для налетов на мирные села Очамчырского района – Тамш, Гуп, Атара", — сообщила 18 сентября 1992 года пресс-служба Верховного Совета Абхазии.

В 12:30 город Ткуарчал подвергся налету авиации противника. Имеются тяжелораненые мирные жители. Прокуратурой Республики Абхазия, находящейся в городе Гудаута, уже сегодня выявлено около 3000 случаев и заведено более 600 уголовных дел по фактам грабежей, угона автомашин, разбоя, сожжения и разрушения домов, избиений, издевательств, незаконного содержания под стражей и так далее.

"Так, жители села Нижняя Эшера Сазыкина и Тарханова заявляют о том, что их дома разрушены в результате попадания в них снарядов. Жительница Сухума Куруа показала, что произошел «страшный взрыв» и дом сгорел полностью", — говорится в сообщении пресс-службы Верховного Совета Абхазии.

Житель Сухума Джобава показал, что была полностью ограблена его квартира, угнана автомашина, сам он был задержан. Грабители – гвардейцы Госсовета Грузии – прострелили ему обе руки.

Свидетель Когония, находившийся в селе Кутол Очамчырского района, показывает, что в этом селе были разграблены и сожжены дома 23 мирных жителей.



