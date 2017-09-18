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18 сентября 1992 года: налеты и мародерство в Очамчырском районе

© Фото: bigpicture.com
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (36)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

"На cухумском направлении фронта, нарушив соглашение, противник сосредотачивает бронетехнику в районе села Ачадара. На гагрском направлении практически не прекращается ружейно-пулеметная стрельба. Весь световой день противник использовал авиацию для налетов на мирные села Очамчырского района – Тамш, Гуп, Атара", — сообщила 18 сентября 1992 года пресс-служба Верховного Совета Абхазии. 

В 12:30 город Ткуарчал подвергся налету авиации противника. Имеются тяжелораненые мирные жители. Прокуратурой Республики Абхазия, находящейся в городе Гудаута, уже сегодня выявлено около 3000 случаев и заведено более 600 уголовных дел по фактам грабежей, угона автомашин, разбоя, сожжения и разрушения домов, избиений, издевательств, незаконного содержания под стражей и так далее. 

"Так, жители села Нижняя Эшера Сазыкина и Тарханова заявляют о том, что их дома разрушены в результате попадания в них снарядов. Жительница Сухума Куруа показала, что произошел «страшный взрыв» и дом сгорел полностью", — говорится в сообщении пресс-службы Верховного Совета Абхазии.

Житель Сухума Джобава показал, что была полностью ограблена его квартира, угнана автомашина, сам он был задержан. Грабители – гвардейцы Госсовета Грузии – прострелили ему обе руки. 

Свидетель Когония, находившийся в селе Кутол Очамчырского района, показывает, что в этом селе были разграблены  и сожжены дома 23 мирных жителей.


Темы:
"413 дней" (36)

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