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Выдача пенсий

Штурм банкомата: как пенсионеры получают пенсию в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Почему именно сегодня и почему именно у Сбербанка образовываются очереди в конце второй декады каждого месяца, и какая атмосфера царит в толпе под палящим солнцем, узнавала засланная "пенсионерка", корреспондент Sputnik Амра Амичба.

Амра Амичба, Sputnik

"Молодые" пенсионеры или траектория очереди

"Молодой человек, куда вы лезете?" — окрикивает пожилая женщина не менее пожилого мужчину из конца очереди, видя, что он  пытается войти в двери банка. Пенсионер утверждает, что инвалид. 

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"По вам не видно", — не унимается активистка. Ему пришлось объясняться, и после оглашения подробного анамнеза уже никто не возражал. 

А траектория очереди у Сбербанка замысловата. Она определяется формой тени, которые отбрасывают деревья, растущие вблизи. Те, кто не уместился в тени, стоят под зонтами, обмахиваясь веерами. Выдался очень теплый сентябрьский день.

"Не думала, что так жарко. Дома у меня кондиционер, — заметила Ирина Ревазовна. – Но у меня долг, я должна отдать, обещала, что в первый же день, когда начнут выдавать пенсии, расплачусь". 

"Красный" день календаря 

У пенсионеров Абхазии свой, как обозначили некоторые, "красный" день в календаре – негласный праздник – 18 число каждого месяца. Именно в этот день начинают выдавать пенсию за месяц. 

"Я всегда беру пенсию 18 числа. Да, очередь у Сбербанка каждый раз большая, но, если снимать деньги в банкомате коммерческих банков, изымается комиссия, полтора процента. Может, для кого-то мелочь, но 150 рублей для пенсионера тоже деньги", — сказала 79-летняя "баба Лина", как она представилась. 

Орден Леона.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Есть среди пенсионеров и те, кому удобнее, даже при наличии карточки, снимать деньги непосредственно в кассе Сбербанка. 

"Можно положить сумочку на стойку, есть куда облокотиться. А у банкомата мне неудобно. Еще и с кассиром можно пообщаться. Они всегда такие приветливые", — делится "кассовыми" прелестями 62-летняя пенсионерка. 

Увидев молодую девушку у банкомата, помогающую пожилым пенсионерам снимать наличность, подумала, что она работница Сбербанка. Оказалось, что Эльмира Чанба пришла снимать пенсию с мамой и задержалась.

"Мы уже сняли давно, но дочка вот стоит, помогает другим. Я ее привела, потому что не умею пользоваться банкоматом, она сразу нажмет какие нужно кнопки", — отметила женщина.

82-летняя Кристина Диамантиди тоже с помощью Эльмиры сняла пенсию, но уходить не спешит. 

"Мой зонт там. Солнце светит, и блики мешают на экране банкомата разглядеть все. Вот держат зонт над головой того, кто снимает", — объяснила пенсионерка. 

"Пьяный" банкомат

Вообще надо заметить, что в очереди стояли не только пенсионеры. Молодая девушка Яна пришла снять пенсию 65-летнего отца, ветерана Отечественной войны народа Абхазии. 

"Он не может при такой жаре стоять в очереди", — объясняет Яна. 

Сбербанк
© Sputnik. Томас Тхайцук
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Когда к банкомату подошел мужчина лет 35, одна из женщин ему вслед крикнула, что пьяным не надо сюда ходить. 

"Мы вас уже сколько ждем, всю очередь задерживаете. Цифры не видите, наверное, сколько раз уже вы их набираете", — раздраженно вопрошала женщина. 

Проявляя мужскую солидарность, к нему подошел охранник банка в форме и помог разобраться с цифрами. 

"Так, никто не заходит в банк!" — крикнул охранник, одним глазом присматривающий за входом. 

"Вы что и там, и тут?" — удивляется женщина быстроте реакции охранника. 

Некоторые пенсионеры признаются, что к "бездушной машине" привыкнуть им сложно.

"Я цифры не вижу. Не знаю, куда что нажимать. Один раз он вообще проглотил мою карточку и не вернул", — сетует одна из пенсионерок. 

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© Sputnik. Бадри Есиава
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Присутствие корреспондента оживило очередь. Внесло дух общения. Пришлось отвечать и на "непрофильные" вопросы. Вплоть до выяснения родословной, и кто кому приходится родственником. 

В таких очередях всегда найдутся "эксперты", которые посоветуют, с какого ракурса лучше сфотографировать, предложат разнообразные темы для будущих публикаций и, конечно же, пожалуются на президента.

"Мне всего 20 тысяч нужно, расплатиться с мастерами. У меня сын инвалид, без ноги. Хочу его женить, делаю ремонт дома. Узбекам (наемным рабочим — ред.) надо уже заплатить, а моей пенсии и пенсии сына не хватает, — сказала женщина в черном, которая так и не сняла траур по погибшему в Отечественной войне народа Абхазии старшему сыну. – Позавчера, 16 сентября, 24 года прошло, как убили моего старшего сына в Цагере". 

У каждого пенсионера своя грустная история, и толпятся они в очереди в первый день выдачи пенсии не от хорошей жизни. 

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