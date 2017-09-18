МИД: уважая права жителей Каталонии, уважайте выбор Абхазии

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в программе "Евроньюс" сделал заявление о том, что он будет уважать выбор Каталонии, если в ходе предстоящего референдума ее население проголосует за независимость, и не исключил возможности членства Каталонии в Евросоюзе.

СУХУМ, 18 сен – Sputnik. МИД Абхазии рассчитывает, что заявление председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в пользу уважения права жителей Каталонии на обретение независимости будет в полной мере учитываться и в отношении Республики Абхазия, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства республики.

"Мировому сообществу давно следует отказаться от практики двойных стандартов, признавая право на самоопределение и самостоятельное развитие за одним народом и отказывая в подобном праве другим народам. Игнорирование права на самоопределение попирает свободное волеизъявление народа Абхазии и препятствует реализации права на развитие", — отмечают в МИД Абхазии.

Ведомство напомнило, что существование независимой Республики Абхазия имеет все основания, так как воля народа страны к независимости была закреплена на референдуме 3 октября 1999 года.

REUTERS/Juan Medina Референдум о независимости Каталонии пройдет 1 октября

В Международном пакте о гражданских и политических правах сказано, что "все народы имеют право на самоопределение", указывается в позиции министерства.

В 2008 году Республика Абхазия была признана Российской Федерацией, а в дальнейшем – рядом стран-членов ООН.

На протяжении 24 лет Абхазия самостоятельно развивает демократическую политическую систему, рыночную экономику, законодательную базу, независимые суды, гражданское общество и обеспечивает защиту прав человека в соответствии с международными стандартами, говорится в заявлении МИД Абхазии, республика демонстрирует устойчивые показатели социально-экономического развития и может служить примером для государств, вставших на путь стабильного развития и мирного разрешения конфликтов.