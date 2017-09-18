23:59 18 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Парламент Каталонии утвердил председателя правительства

МИД: уважая права жителей Каталонии, уважайте выбор Абхазии

© Sputnik. Мария Сибирякова
В Абхазии
Получить короткую ссылку
8210

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в программе "Евроньюс" сделал заявление о том, что он будет уважать выбор Каталонии, если в ходе предстоящего референдума ее население проголосует за независимость, и не исключил возможности членства Каталонии в Евросоюзе.

СУХУМ, 18 сен – Sputnik. МИД Абхазии рассчитывает, что заявление председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в пользу уважения права жителей Каталонии на обретение независимости будет в полной мере учитываться и в отношении Республики Абхазия, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства республики.

"Мировому сообществу давно следует отказаться от практики двойных стандартов, признавая право на самоопределение и самостоятельное развитие за одним народом и отказывая в подобном праве другим народам. Игнорирование права на самоопределение попирает свободное волеизъявление народа Абхазии и препятствует реализации права на развитие", — отмечают в МИД Абхазии. 

Ведомство напомнило, что существование независимой Республики Абхазия имеет все основания, так как воля народа страны к независимости была закреплена на референдуме 3 октября 1999 года.

Каталонский флаг
REUTERS/Juan Medina
Референдум о независимости Каталонии пройдет 1 октября

В Международном пакте о гражданских и политических правах сказано, что "все народы имеют право на самоопределение", указывается в позиции министерства.  

В 2008 году Республика Абхазия была признана Российской Федерацией, а в дальнейшем – рядом стран-членов ООН.

На протяжении 24 лет Абхазия самостоятельно развивает демократическую политическую систему, рыночную экономику, законодательную базу, независимые суды, гражданское общество и обеспечивает защиту прав человека в соответствии с международными стандартами, говорится в заявлении МИД Абхазии, республика демонстрирует устойчивые показатели социально-экономического развития и может служить примером для государств, вставших на путь стабильного развития и мирного разрешения конфликтов.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Репетиция парада
    Парадным шагом

    Югоосетинские и российские военные промаршировали в центре Цхинвала в рамках генеральной репетиции парада в честь 27-ой годовщины Республики Южная Осетия.

  • Религиозная литература, фото из архива
    Черный список

    Госкомитет Азербайджана подготовил список запрещенной литературы, в который могут включить нелицензированные книги религиозного характера.

  • Серж Саргсян на форуме Армения-Диаспора
    Тревожные тенденции

    Проблема демографии является одной из основных проблем Армении, тенденции очень тревожные, считает президент республики Серж Саргсян.

  • Подвижной состав на путях
    Нетранзитная Латвия

    Основные причины падения объемов транзита через Латвию лежат в экономической плоскости и связаны со слишком высокими тарифами на перевозку.

  • Даля Грибаускайте и Антониу Гутерреш, фото с места событий
    Пожаловалась в ООН

    Президент Литвы считает, что учения "Запад-2017" носят агрессивный характер, несмотря на признание прозрачности учений Пентагоном.

  • Самолет
    Вылет отложен

    Сразу несколько рейсов авиакомпании "Air Moldova" были задержаны в понедельник, причину пассажирам не объяснили.

  • Доллары США, архивное фото
    Успешный дебют

    Таджикистан успешно дебютировал на мировом рынке государственных ценных бумаг: деньги необходимы Душанбе на достройку Рогунской ГЭС.

  • Молоток судьи в районном суде
    Убийство без умысла

    В Санкт-Петербурге суд приговорил к пяти годам колонии кыгргызстанца, толкнувшего под поезд гражданина Узбекистана: осужденный отрицает наличие умысла.

  • Железнодорожный паром Petersburg отправляется в первый регулярный рейс из Балтийска в Усть-Лугу
    В обход Эстонии

    К 2020 году Россия планирует запустить три железнодорожных парома, которые свяжут Калининградскую и Ленинградскую области в обход стран Балтии.

  • Репетиция парада
    Парадным шагом

    Югоосетинские и российские военные промаршировали в центре Цхинвала в рамках генеральной репетиции парада в честь 27-ой годовщины Республики Южная Осетия.

  • Религиозная литература, фото из архива
    Черный список

    Госкомитет Азербайджана подготовил список запрещенной литературы, в который могут включить нелицензированные книги религиозного характера.

  • Серж Саргсян на форуме Армения-Диаспора
    Тревожные тенденции

    Проблема демографии является одной из основных проблем Армении, тенденции очень тревожные, считает президент республики Серж Саргсян.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сюзанн Крайер позирует на 69-й церемонии Emmy в Лос-Анджелесе
Лучшие наряды с красной дорожки Emmy 2017
Ремонт лифтов в Сухуме
Обновка для высоток: как в Сухуме меняют лифты
Кому в Абхазии положены пособия
Мелочь, а приятно: какие пособия есть в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia