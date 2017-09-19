Бганба: банковские карты - еще и платежное средство

Председатель Сбербанка Республики Абхазия Тимур Бганба прокомментировал ситуацию с очередями у банкомата в первый день начала выдачи пенсий.

СУХУМ, 19 сен – Sputnik, Амра Амичба. Со временем люди перестанут бежать и снимать деньги с карточек в банкоматах, потому что карточка является платежным средством, пояснил Sputnik председатель Сбербанка Тимур Бганба, комментируя ситуацию с очередями у банкоматов.

"Необязательно сразу обналичивать карточку. Все больше и больше ею можно рассчитываться в магазинах. Люди поймут, что карточка – это хорошее дело", — сказал он.

При этом председатель Сбербанка признал, что на самом деле существуют очереди в первые дни выдачи пенсии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Штурм банкомата: как пенсионеры получают пенсию в Сухуме

"В последующие дни можно сделать это вполне без очередей. Признаем, что количество терминалов недостаточное, мы над этим работаем. Мы открываем еще один банкомат, и дальше будем открывать. А на днях открываем в районе рынка. Снимаем какую-то часть вопроса", — заметил Тимур Бганба.

По его словам, с вводом карточек организована выдача пенсий современным методом.

"Никогда в прошлые годы без карточек не могли организовать выдачу пенсий как сейчас можем организовать, сделать путем вот этих современных методов", — заметил Бганба, говоря о внедрении современных технологий для обслуживания клиентов.

Пенсионеры Абхазии стали получать пенсию на карту в 2015 году.

Национальная платежная система АПРА функционирует с 2012 года. Абхазская платежно-расчетная ассоциация была создана для внедрения современных банковских продуктов и услуг и создания платежной карточной инфраструктуры в республике.