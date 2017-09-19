16:32 19 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 28°C
Прямой эфир
Поиск
Карта Апра

Бганба: банковские карты - еще и платежное средство

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
32520

Председатель Сбербанка Республики Абхазия Тимур Бганба прокомментировал ситуацию с очередями у банкомата в первый день начала выдачи пенсий.

СУХУМ, 19 сен – Sputnik, Амра Амичба. Со временем люди перестанут бежать и снимать деньги с карточек в банкоматах, потому что карточка является платежным средством, пояснил Sputnik председатель Сбербанка Тимур Бганба, комментируя ситуацию с очередями у банкоматов.

"Необязательно сразу обналичивать карточку. Все больше и больше ею можно рассчитываться в магазинах. Люди поймут, что карточка – это хорошее дело", — сказал он.

При этом председатель Сбербанка признал, что на самом деле существуют очереди в первые дни выдачи пенсии.

Выдача пенсий
© Sputnik / Томас Тхайцук
Штурм банкомата: как пенсионеры получают пенсию в Сухуме

"В последующие дни можно сделать это вполне без очередей. Признаем, что количество терминалов недостаточное, мы над этим работаем. Мы открываем еще один банкомат, и дальше будем открывать. А на днях открываем в районе рынка. Снимаем какую-то часть вопроса", — заметил Тимур Бганба.

По его словам, с вводом карточек организована выдача пенсий современным методом.

"Никогда в прошлые годы без карточек не могли организовать выдачу пенсий как сейчас можем организовать, сделать путем вот этих современных методов", — заметил Бганба, говоря о внедрении современных технологий для обслуживания клиентов.

Пенсионеры Абхазии стали получать пенсию на карту в 2015 году.

Национальная платежная система АПРА функционирует с 2012 года. Абхазская платежно-расчетная ассоциация была создана для внедрения современных банковских продуктов и услуг и создания платежной карточной инфраструктуры в республике.




Главные темы

  • Фундук
    Кварчия: в Абхазии фундук разводят по старинке

    Руководитель некоммерческого партнерства "Крепкий орешек" Абессалом Кварчия рассказал радо Sputnik о перспективах развития производства ореха в республике.

    32
  • Смайл
    Смайлик: забавный символ, или часть речи

    Эмотикон, более известный как смайлик, празднует свое 35-летие. Сегодня сложно представить себе сетевое общение без использования смайликов, а также других графических изображений, которые "выросли" из сочетания скобок и двоеточий. В чем секрет смайлов и какую роль играют эти забавные символы?

    30
  • Автопортрет Заура Аджба
    Абхазский импрессионист Заур Аджба

    19 сентября абхазскому художнику Зауру Аджба исполнился бы 61 год. О ненарисованных картинах, нереализованных мечтах и о кумирах абхазского живописца рассказал корреспонденту Sputnik скульптор Виталий Джения.

    71

Орбита Sputnik

  • День Победы в Южной Осетии прошел без происшествий
    В усиленном режиме

    Более 700 сотрудников органов внутренних дел Южной Осетии обеспечат общественный порядок в период празднования Дня республики.

  • Арест, фото из архива
    Явка с повинной

    В Хабаровске сдался властям азербайджанец Анар Аллахверанов, обвиняемый в причастности к убийству в уличной драке спортсмена Андрея Драчева.

  • Армяне диаспоры и высокопоставленные чиновники возложили цветы к вечному огню в Цицернакаберде
    В чем сила, брат?

    Диаспора – сила Армении, она может помочь сделать страну экономически развитой, сильной и современной, считает глава армянского правительства Карен Карапетян.

  • Лекарства, деньги
    Клуб избранных

    Казахстанское антикоррупционное ведомство обнародовало преступную схему, которую использовали фармкомпании для хищения бюджетных миллиардов.

  • В центре Дохи установлена кыргызская юрта
    Юрта средь небоскребов

    Кыргызскую юрту установили в центре Дохи: в столице Катара проходит первая международная выставка охоты и соколов Hunting and Falcons Expo.

  • Скамья подсудимых в Верховном суде
    Дело Скакуна

    Верховный суд Беларуси начал рассмотрение жалобы на приговор по резонансному делу Доната Скакуна, напавшего с ножом на учительницу минской гимназии.

  • Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, архивное фото
    Дети без гражданства

    У государства нет ни юридических, ни моральных прав отказывать в гражданстве детям, рожденным в свободной Латвии, заявила экс-президент Вайра Вике-Фрейберга.

  • Полиция Литвы в ходе секретной операции конфисковала 500 кг гашиша, фото с места событий
    Работали с размахом

    Литовская полиция раскрыла преступную группу и конфисковала полтонны гашиша стоимостью пять миллионов евро, подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.

  • Конституционный суд
    Пусть решит суд

    Правительство Молдовы решило обратиться в Конституционный суд за пояснениями, что делать, если президент отказывается назначать министра обороны.

  • Российские военнослужащие уничтожили штаб условной бандгруппы на учении в Таджикистане
    Миссия выполнена

    Военнослужащие России и Таджикистана в ходе совместных учений успешно уничтожили штаб условной группировки боевиков.

  • Сафина Садуллаева, Надия Дусанова и Ман Вэй Йенг на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам
    В тройке лидеров

    Узбекистанцы завоевали 28 медалей по итогам трех дней V Азиатских игр в Ашхабаде и заняли третье место в общем медальном зачете, уступая Туркменистану и Ирану.

  • Церемония Год до Олимпийских игр 2018
    Эстония против

    Список противников участия России в зимних Олимпийских играх 2018 года в корейском Пхёнчхане пополнился Эстонским антидопинговым агентством.

  • День Победы в Южной Осетии прошел без происшествий
    В усиленном режиме

    Более 700 сотрудников органов внутренних дел Южной Осетии обеспечат общественный порядок в период празднования Дня республики.

  • Арест, фото из архива
    Явка с повинной

    В Хабаровске сдался властям азербайджанец Анар Аллахверанов, обвиняемый в причастности к убийству в уличной драке спортсмена Андрея Драчева.

  • Армяне диаспоры и высокопоставленные чиновники возложили цветы к вечному огню в Цицернакаберде
    В чем сила, брат?

    Диаспора – сила Армении, она может помочь сделать страну экономически развитой, сильной и современной, считает глава армянского правительства Карен Карапетян.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сюзанн Крайер позирует на 69-й церемонии Emmy в Лос-Анджелесе
Лучшие наряды с красной дорожки Emmy 2017
Обновка для высоток: как в Сухуме меняют лифты
Обновка для высоток: как в Сухуме меняют лифты
Кому в Абхазии положены пособия
Мелочь, а приятно: какие пособия есть в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia