19 сентября 1992 года: недобросовестная гумпомощь

"Каждый килограмм продуктов питания на строжайшем учете. Усилен контроль за их распределением. В приказе военного коменданта "О мерах по усилению воинской дисциплины и борьбы с правонарушениями" есть пункт, предупреждающий работников торговли, кооператоров об ответственности за обвес и обсчет покупателей и за припрятывание продуктов", – написано в военном дневнике Леонида Черкезия "Ткуарчал: 413 дней блокады".

И это была не просто угроза, пишет Черкезия. Ссылаясь на приказ по торговому предприятию "Давид и К", автор говорит, что припрятавших пять мешков муки заместителя директора и продавца сняли с работы.

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