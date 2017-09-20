Хороший тост: цены на абхазские вина не повышаются

В 2017 году во Франции ожидается рост цен на винную продукцию. Как ранее сообщало Министерство сельского хозяйства Франции, причиной роста цен стал неурожай. О том, как отреагирует на это абхазский рынок вина, выяснила корреспондент Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik Абхазия.

Капризы природы ударили по урожаю винограда во Франции, что может привести к росту цен на французские вина. По мнению директора российского Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадима Дробиза, слухи о неурожае в пятой республике – это одновременно и факт, и маркетинговая уловка.

"Дефицит вина – всего лишь причина повышения цен и возможность виноделам Франции заработать больше", — считает он.

Как рассказал торгпред Абхазии в России Олег Барциц, рост цен на французские вина – еще один повод для повышения спроса на абхазскую продукцию.

"Спрос на абхазскую винодельческую отрасль в России стабильно высок. Если даже абхазские производители увеличат производство, то и это с легкостью будет реализовано на российском рынке, потому что абхазская продукция востребована. Тут можно прогнозировать только усиление этого спроса", — уверен он.

Что ожидается в Абхазии?

В отличие от Франции, в Абхазии в этом году выдался урожайный год. Как рассказал заместитель генерального директора "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба, компания планирует собрать более тысячи тонн винограда.

"Год выдался удачный. Виноградари поработали на славу. И в Ачадаре, и во Владимировке, и в Пшапе хороший урожай. Мы довольны. Все работы мы провели своевременно. Качество винограда высокое, несмотря на то, что погода порой не радовала", — отметил он.

По словам Авидзба, подорожания абхазских вин в этом году не предвидится.

© Sputnik / Томас Тхайцук Двухсотлетняя лоза из Ачандары: возвращение абхазского винограда

"До конца года, да и на будущий год, у нас в планах нет повышения цен на нашу продукцию", — сказал он.

Авидзба видит несколько причин роста цены на вина.

"Подорожание может быть просто прихотью хозяина, который хочет заработать больше. Помимо этого, вино дорожает, если увеличивается себестоимость. Под себестоимостью подразумевается: уход за виноградниками, рабочая сила, погодные условия", — объясняет винодел.

Но главная причина удорожания вина, по мнению винодела, плохой урожай.

"Но у нас таких катаклизмов не было пока что. Пока нас щадит природа наша. А если даже увеличится себестоимость, то подорожание продукции не планируем. Мы стараемся держать на уровне эту планку стоимости", — отметил он.

Цена вина

Как рассказал заместитель генерального директора "Вина и воды Абхазии", компания реализует продукцию в среднем за 140-150 рублей за бутылку.

"Конечно, можно загнуть и указать такую цену, что потребитель перестанет покупать нашу продукцию. Но этого нельзя делать. Из этих соображений мы стараемся удерживать цены на вино", — поясняет он.

В магазинах же абхазские вина стоят дороже. В среднем бутылка вина в розницу обходится уже в 180-190 рублей. Но встречаются и такие магазины, где продают абхазские вина в среднем по 250 рублей за бутылку.

В отличие от мировой практики, ценовая политика на рынке сбыта никак не регулируется.

"В Абхазии рынок сам определяет стоимость продукции, — рассказал министр экономики Адгур Ардзинба. – Если кто-то решил продавать бутылку вина за 800 рублей, он должен понимать, что его никто не купит. Ведь человек идет в тот магазин, где продукт стоит дешевле".