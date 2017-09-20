Хаджимба поздравил Бибилова с Днем Республики Южная Осетия

СУХУМ, 20 сен — Sputnik. Народ и руководство Абхазии передает сердечные поздравления братскому народу Южной Осетии по случаю государственного праздника — Дня Республики, сообщается на официальном сайте президента Абхазии.

"В этот прекрасный день желаю Вам, уважаемый Анатолий Ильич, и всему народу Южной Осетии благополучия, мира и процветания. 20 сентября 1990 года является важнейшей вехой в истории борьбы народа Южной Осетии за свободу и независимость. Именно тогда Совет народных депутатов, выражая волю народа Южной Осетии, принял Декларацию о государственном суверенитете, в которой признавалось неотъемлемое право осетинского народа на свободное самоопределение и независимое развитие. День Республики — это праздник, олицетворяющий стойкость и мужество народа Южной Осетии, который в тяжелой борьбе отстоял своё право на свободу и достойную, мирную жизнь", — говорится в сообщении.

Президент Абхазии также отметил, что сегодня в союзе с великой Россией Государство Алания уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепления государственных институтов, расширения международных контактов.

"Особенное значение имеют братские, проверенные временем отношения между нашими государствами и народами. Уверен, что абхазо-югоосетинское сотрудничество будет и впредь развиваться и укрепляться на благо наших народов", — отмечается в сообщении.