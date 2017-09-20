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Беслан Цвинария

Беслан Цвинария возглавил Государственный таможенный комитет Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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20 сентября президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о назначении председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия.

СУХУМ, 20 сен — Sputnik. Рауль Хаджимба подписал Указ о назначении Беслана Цвинария председателем Государственного таможенного комитета Абхазии 20 сентября, сообщается на официальном сайте президента.

"Назначить председателем Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Цвинария Беслана Константиновича. Освободить Лушба Адгура Нурбеевича от должности председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия на основании личного заявления", — говорится в Указе.

Беслан Цвинария родился в 1962 году в Сухуме. Окончил Абхазский государственный университет.

С 2012 по 2017 годы был депутатом Парламента Абхазии, был заместителем председателя Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам; членом Комитета по социальной политике, труду и здравоохранению  Женат, отец троих сыновей.




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