Музыка и жизнь Аиды Ашхаруа

Пианистка, музыковед, заслуженный работник культуры Абхазии, кавалер Ордена "Ахьдз-Апша" III степени Аида Ашхаруа ушла из жизни на 76 году жизни 20 сентября 2016 года.

Воспоминаниями о том, какой она была в работе и в жизни, поделились Заслуженный работник культуры Абхазии Асида Царгуш и худрук Абхазской госфилармонии Эсма Джения.

Sputnik, Бадри Есиава.

Бесценные книги

Заслуженный работник культуры Абхазии Асида Царгуш знала Аиду Ашхаруаа еще со своих студенческих лет в Музыкальном училище Сухума, но сблизились они лишь за пару лет до смерти выдающегося музыковеда.

Царгуш вспомнила, что два года назад Ашхаруа позвонила ей и попросила провести презентацию первой части своей книги "История и музыка абхазского народа".

"Первую презентацию книги Аиды Григорьевны мы провели в школах Гулрыпшского района. Она прошла очень успешно. Педагоги были очень довольны. Мы также им подарили аудиоверсию этой книги. Планировалось провести такую же презентацию в Гале", — поделилась Царгуш.

Спустя некоторое время мы созвонились с Ашхаруа и она мне рассказала, что очень больна. Попросила провести презентации в остальных районах Абхазии, потому что, скорее всего, она сама это сделать уже не сможет.

Вклад Ашхаруа в развитие культуры и музыковедения Абхазии нельзя переоценить, отметила Царгуш. Она была крупнейшим представителем абхазского музыкального профессионального искусства, именно в качестве ученого, музыковеда, этнографа и педагога.

"Кроме того Аида Григорьевна автор очень важных музыковедческих трудов "Музыка и жизнь", двух частей книги "История и музыка абхазского народа". Вторая часть этой книги под названием "Профессиональное музыкальное искусство" так и не была издана. Рукописи она незадолго до смерти передала мне", — рассказала Асида Царгуш.

По мнению коллеги Аиды Ашхаруа, эта книга, в первую очередь, значима тем, что она — единственная книга в истории абхазского музыковедения, где рассказывается о становлении абхазского музыкального искусства. Она бесценна, сказала Царгуш.

Не менее значима для искусства и культуры работа Аиды Ашхаруа "Музыка и жизнь", изданная в 2002 году. В ней собраны все статьи Ашхаруа о музыке и музыкантах, истории Сухумского Государственного музыкального училища и этнографии.

Аида Ашхаруа, добавила Царгуш, была абсолютно убеждена, что жизнь народа и его искусство – вещи неразделимые.

"В этой книге Аида Григорьевна подчеркивает, что жизнь абхазского народа нашла отражение во всех видах национального искусства. В литературе, театре, музыке. Этим названием книги она хотела установить связь между историей жизни нашего народа и его музыкальным искусством", — объяснила Царгуш.

Вызов Аиды Ашхаруа

Аида Ашхаруа была для нее объектом восхищения и подражания, призналась художественный руководитель Абхазской государственной филармонии Эсма Джения.

"Я помню ее замечательные выступления в филармонии. Прежде никогда не было такого, чтоб концерты велись на абхазском языке. В 1980-х годах это было неким новым жанром, новым форматом общения с публикой, даже вызовом, если хотите. Собственно, тогда и не было специалистов с таким багажом знаний абхазской национальной культуры и опыта", — рассказала Эсма Джения.

Настоящим счастьем для себя она назвала личное общение с Ашхаруа, которое завязалось примерно за пять лет до ее смерти. Джения призналась, что она даже не мечтала о сотрудничестве, и тем белее о дружбе.

"Почти небожитель", — отозвалась Джения о знатоке абхазского искусства.

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Каждую похвалу или совет от Аиды Ашхаруа худрук Госфилармонии воспринимала, как бесценный опыт.

"Когда видела меня на концертах, Аида Григорьевна подходила ко мне и поздравляла. Для меня было очень важна оценка старшей коллеги, тем более, что она это делала очень искренне и не для красного словца", — подчеркнула Джения.

Даже вне работы Аида Ашхаруа оставалась примером трудолюбия и организованности. Она была человеком слова и дела, отличалась высокой дисциплинированностью и педантичностью, добавила Джения.

При этом, отметила Джения, Ашхаруа была щедра на добрые оценки и комплименты, но только в адрес тех, кто по-настоящему любит свою работу и ответственно к ней подходит.

Аида Ашхаруа родилась 6 сентября 1940 года в городе Тбилиси. Пианистка, музыковед, заслуженный работник культуры Абхазии, кандидат философских наук по специальности "Музыкальная эстетика", кавалер Ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени после продолжительной болезни скончалась в Москве 20 сентября 2016 года.