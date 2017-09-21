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"Дешевые" деньги для Абхазии: кому выгодны налоговые льготы

© Sputnik. Iliya Pitalev
В Абхазии
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Министерство экономики Абхазии предложило снизить налоговую нагрузку по кредитам, привлеченным предпринимателями из-за рубежа. Кто и какие выгоды получит в случае принятия этой поправки в закон "О налоге на прибыль организаций", рассказали корреспонденту Sputnik министр экономики Адгур Ардзинба и депутат Народного Собрания Абхазии Натали Смыр.

Sputnik, Бадри Есиава.

Зачем и для кого?

Для того чтобы начать свой бизнес, некоторые предприниматели Абхазии, не имеющие достаточного собственного капитала, вынуждены брать кредиты в банках. В основном местные бизнесмены получают кредиты в банках Абхазии, но есть и те, кто кредитуется за границей.

Таможенный пост. Архивное фото.
© Sputnik. Игорь Зарембо
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"На сегодняшний день в соответствии с законом Республики Абхазия "О налоге на прибыль организаций" от 1994 года, налог на прибыль иностранных организаций, источник доходов которых находится на территории Абхазии, исчисляется по ставке 15% и 20%. Это старая норма, которая, на наш взгляд, потеряла актуальность", — рассказал Ардзинба.

Проще говоря, это невыгодно зарубежным банкам, так как им приходится платить другому государству налоги со своего дохода от процента по выданным им кредитам. По этой причине, к примеру, российские банки не всегда охотно предоставляют кредит абхазским предпринимателям.

"В случае когда иностранный банк предоставляет кредит абхазской компании, заемщик обязан удержать при выплате процентов по кредиту 15% и 20% с дохода этого банка в счет уплаты налога на прибыль в Абхазии", — пояснил министр.

В Абхазии разработан целый ряд направлений по привлечению зарубежных финансовых средств, в том числе кредитных заемных средств из Российской Федерации и, по мнению Ардзинба, старый закон не вписывается в современную экономическую конъюнктуру.

"Мы инициировали поправку в пункт 1 статьи 11 этого закона, которая в первую очередь разъясняет понятие того, что такое доходы от источника на территории Абхазии в части иностранных организаций. Речь идет о процентах долговых обязательств любого вида, в том числе полученных по кредитам, займов, банковского счета и вклада, а также по облигациям и иным ценным бумагам по ставке в 15%", — пояснил Адгур Ардзинба.

Ставка сохранилась прежняя, отметил министр, но исключение составляют кредиты, которые получены ниже ставки рефинансирования Национального банка Абхазии — 5/6 от его ставки. Это норма позволила бы дать льготу тем, кто привлекает дешевые кредиты, и исключить возможность ухода от налогообложения путем привлечения дорогих кредитов.

"То есть если вы привлекаете кредиты в Абхазию по ставке выше нашей ставки рефинансирования, то разница будет облагаться 15% налогом", — подчеркнул Ардзинба.

Адгур Ардзинба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Получение местным предпринимателям кредитов абхазских банков усложняет и то, что проценты очень высокие, считает министр экономики. В среднем выше 20%, и это при том, что в республике острый дефицит финансовых средств, а ставка рефинансирования банков республики не менялась на протяжении двух десятков лет и составляет 12%, пояснил Ардзинба.

На сегодняшний день, по информации министра, в число тех, кто уже взял кредиты за границей в рамках Инвестиционной программы, входит около десяти абхазских компаний. Совокупный объем кредитов в сумме составляет более одного миллиарда двухсот миллионов рублей. В случае принятия этой поправки в закон, считает Ардзинба, эта цифра может вырасти в разы.

Поправка к законопроекту "О налоге на прибыль организаций" находится на рассмотрении в Парламенте республики.

Как это работает

Депутат Народного Собрания Абхазии, председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр поддерживает инициативу Министерства экономики Абхазии.

По ее мнению, каждый закон страны должен быть адаптирован под местные особенности, а не представлять собой зеркальное отражение свода правил других государств, и поправка в закон, которую предложило Минэкономики, соответствует сегодняшним реалиям и условиям развития страны.

"Представьте, зарубежный банк разместил свои средства в Абхазии в виде кредитов. Каждый месяц этот банк получает 10% годовых от суммы, которую выделил. Из этих доходов от кредитов, банк должен заплатить 15 или 20% стране, в которой работают их деньги. Если быть точнее, то предприниматель сразу удерживает эту сумму и передает государству. В чем их выгода? Практически, ни в чем, так как зарубежные банки могут предоставить свои кредиты другим компаниям на более выгодных для них условиях", — уточнила Смыр.

Сегодня процентная ставка по кредитам рефинансирования в России, по словам Смыр, составляет 9%, а Абхазии выделяются средства под 6% годовых сельскому хозяйству, на бизнес 10%, причем, срок кредитования длительный.

Адгур Ардзинба на заседании кабмина об исполнении Республиканского бюджета
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Это хорошие преференции для нас. Они стараются нам помочь, но при этом, они, конечно же, рассчитывают и на обратные преференции. Поэтому я так же, как и наше Минэкономики, считаю, что лучше мы уберем эти 15 или 20% и предложим иностранным банкам более выгодные условия работы с нами", — считает Смыр.

Такую точку зрения, сказала депутат, не разделяет Министерство финансов Абхазии и объясняет свою позицию тем, что после принятия этой поправки страна будет терять в год около 18 миллионов рублей. Но инициаторы поправки в закон видят в этом не потери, а своего рода инвестиции в экономику страны.

Смыр уверена, что Абхазия станет привлекательнее для вложений, российские банки охотнее будут предоставлять кредиты местным предпринимателям, появятся новые секторы экономики и соответственно новые рабочие места.




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