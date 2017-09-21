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Культурные будни: почему выходные в Абхазии без театров и выставок

© Sputnik / Томас Тхайцук Сария Кварацхелия
В Абхазии
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В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Светлана Константиновна из Сухума: Почему все культурные мероприятия: выставки, спектакли, концерты — в столице проходят исключительно в будние дни и в основном в рабочее время? Выставки в Центральном выставочном зале с 11 до 15:00, концерты, спектакли в 17 или 19 часов.

Амра Амичба, Sputnik Абхазия: Как рассказала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия, этот график сложился неслучайно.

"Если говорить про даты проведения государственных праздников, они привязаны к календарю. И мы их проводим в то время, когда попадает, вне зависимости от дня недели. Поэтому часто бывает, что праздничные мероприятия проходят и в выходные", — сказала Арсалия.

По ее словам, в пятницу наблюдается отток населения из города.

"Поэтому проводить мероприятие в пятницу вечером всегда чревато тем, что люди, которые предполагали и хотели попасть на мероприятие, чаще всего это студенты, люди, которые живут в другом городе, после рабочей недели уезжают", — заметила министр культуры.

Арсалия отметила, что те мероприятия, которые не привязаны к дате и могут быть запланированы, всегда предпочтительнее ставить на середину недели.

Брифинг в минкульте Абхазии по итогам культурных мероприятий, прошедшие в начале октября в России
© Sputnik. Роберт Джопуа
Арсалия: культурные события формируют положительный имидж страны

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы к нам шли зрители, участники мероприятий, слушатели. Мы заинтересованы в том, чтобы зрителей в зале было больше, чем людей на сцене. Планируем на время обеденного перерыва или на конец рабочего дня. Допустим, если касается выставочных, музейных проектов, мы стараемся, чтобы это было в первой половине дня. Концерты проходят в конце рабочего дня, в 19 часов, — сказала Эльвира Арсалия. — Часто бывает, что если наше мероприятие по дате выпадет на выходной день, мы даже немного расстраиваемся, потому что мы понимаем, что вероятность очень низкая, что в выходной человек придет и посетит культурное мероприятие".

Министр отметила, что учитываются все обстоятельства при назначении времени даты.

"Мы бы могли бы и позже проводить мероприятия, но это все связано с транспортным сообщением, не всегда люди могут добраться домой в 22-23 часа. Динамика посещений в выходные дни очень неактивная. Не обойтись здесь и без национальных особенностей — в субботу и воскресенье проходит масса частных праздников, свадеб и прочих мероприятий. Мы это очень хорошо чувствуем", — сказала Эльвира Арсалия.

При этом министр заметила, что часто на концертах, выставках, спектаклях одни и те же люди.

"А нам бы хотелось этот круг расширить, потому что чем будет шире круг культурного "кровообращения", тем лучше, — сказала Арсалия. — Вы знаете, я вчера была на открытии сезона Абхазского театра, я была тронута. Передо мной три-четыре ряда сидели дети в возрасте 10-12 лет, а сама тема спектакля была сложная, тяжелая, они слушали, затаив дыхание. Я потом спросила, это оказались ученики Сухумского интерната. Молодцы директор и преподаватели, что они целенаправленно целую группу привели. Они решают много задач. Во-первых, это культурный досуг и правильное его планирование, они приобщают детей к сценическому искусству. А сама тема спектакля "Махаджиры" дает им урок истории. Очень жаль, что многие учреждения культуры не привлекают студентов. Я очень мало вижу студентов, которые должны получать теоретические знания и практические".

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В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

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