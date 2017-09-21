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Троллейбусные линии.

Троллейбусы пошли: в Сухуме возобновлено движение электротранспорта

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблема с троллейбусами в Сухуме (9)
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Движение троллейбусов в Сухуме было приостановлено из-за капитального ремонта системы канализации по улице Имама Шамиля 6 сентября.

СУХУМ, 21 сен – Sputnik, Амра Амичба. С 21 сентября все троллейбусы вышли на линии по всем маршрутам. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник Троллейбусного управления Сухума Юрий Барганджия.

"По распоряжению администрации города на все работы было отпущено две недели. Троллейбусы в срок вернулись на улицы города", — сказал Барганджия.

Возобновлено движение троллейбусов одновременно по всем трем маршрутам: № 1 Новый район – Рынок, № 2 Маяк – Тхубун, № 3 Железнодорожный поселок — рынок.

Троллейбусный парк
© Sputnik. Илона Хварцкия
Ремонт канализации, остановивший троллейбусы в Сухуме, завершается

Движение троллейбусов в Сухуме было приостановлено 6 сентября из-за капитального ремонта системы канализации по улице Имама Шамиля, по которой проходят все троллейбусные линии.

"Работы должны были быть проведены, другого выхода не было. Мы старались совместно работать, но возникли проблемы на повороте от улицы Имама Шамиля на Лакоба — троллейбусам стало тяжело разворачиваться. Это могло привести к серьезным последствиям. Поэтому решили на время приостановить работы линий. Водителей отправили в отпуск", – напомнил Барганджия.

Ремонтные работы проводятся в рамках Инвестиционной программы Управлением капитального строительства. Две недели – срок, который обозначили подрядчики Управления капитального строительства.

"В Инвестиционную программу заложен ремонт коммуникаций по улице Имама Шамиля, для того чтобы в дальнейшем обустраивать асфальтное дорожное покрытие. В начале заменяются коммуникации, в том числе система ливневой коммуникации и хозяйственно-фекальной канализации, затем будет обустраиваться асфальтное дорожное покрытие", – сказал ранее Sputnik замглавы администрации Сухума Леон Кварчия.

На время приостановки движения троллейбусов пассажиров обслуживали дополнительные рейсы автобусов и маршрутных такси.

Темы:
Проблема с троллейбусами в Сухуме (9)



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