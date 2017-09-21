Военнослужащие ЮВО примут участие в параде в честь Дня Победы

Парадные расчеты ЮВО в составе около 150 солдат и офицеров военной базы примут участие в параде в День Победы.

СУХУМ, 21 сен — Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии начали подготовку к участию в параде в честь 24 годовщины независимости Абхазии, сообщает пресс-служба ЮВО.

Военные приступили к тренировкам парадных расчетов соединения. Парадные расчеты в составе около 150 солдат и офицеров военной базы на плацу совершенствуют навыки строевой подготовки как с оружием, так и без него. Около 90% личного состава расчетов составляют военнослужащие весеннего призыва 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы.

"Основной упор на тренировках определен на прохождение военнослужащими строевым шагом в составе шеренг", — говорится в документе.

30 сентября 1993 года вся территория Абхазии была освобождена от войск Грузии. В День независимости на набережной Сухума проходит парад, народные гуляния и праздничный салют.

14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии без предупреждения, под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Абхазии. Отечественная война народа Абхазии длилась 13 месяцев и закончилась 30 сентября 1993 года победой Абхазии.



