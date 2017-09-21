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Военное имущество было передано Российской Федерацией Министерству обороны Республики Абхазии в рамках практической реализации Соглашения об объеденной группировке войск, подписанного 21 ноября 2015 года

Россия передала Абхазии партию военного имущества

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Абхазо-российские отношения (170)
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Военное имущество было передано Российской Федерацией Министерству обороны Республики Абхазии в рамках практической реализации Соглашения об объеденной группировке войск, подписанного 21 ноября 2015 года.

СУХУМ, 21 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Партия военного имущества Российской Федерации безвозмездно передана Министерству обороны Абхазии в четверг 21 сентября.

На официальной церемонии в штабе Минбороны Абхазии заместитель командующего Южного военного округа по вооружению Рамзес Набиев отметил, что Абхазия и Россия приступили к практической реализации соглашения об объеденной группировке войск.

"Перед нами стоит общая задача по поддержанию мира и безопасности, и сегодня мы делаем очередной шаг в этом направлении. Передача военного имущества – это первый этап нашей совместной работы", — сказал  Набиев и от имени Минобороны РФ выразил благодарность министру обороны Абхазии Мирабу Кишмария.

За короткое время, добавил Набиев, организовано планирование применения группировки, налажено тесное взаимодействие генштабов двух стран. 

Боевые машины
© Sputnik. Сергей Пивоваров
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Советник-посланник Посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский подчеркнул, что день передачи российского военного имущества совпал с Днем воинской славы РФ, что, по его мнению, очень знаменательно.  

"Это очень знаменательно, что в такой день мы крепим реальными делами наше боевое содружество, братство. Надеюсь, это будет не последний этап передачи военной техники и новых вооружений, которые будут служить модернизации вашей армии", — поздравил Ясносокирский. 

Защищенность и уверенность в своих государственных границах – это основа развития любой страны и спокойствия ее граждан, отметил в своей речи вице-президент Абхазии Виталий Габния. 

"Вопросы обороны и безопасности первичны в деле реализации и становлении Абхазии. Базовый договор о союзничестве и стратегическом партнерстве дает возможность реализовать наши договоренности в деле", — заявил вице-президент.

Габния напомнил, что между Абхазией и Россией ратифицировано 23 межгосударственных  договора, и передача военного имущества – это значимая поддержка Министерства обороны республики. 

Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухаммед Килба также считает, что положено начало реализации Соглашения между Абхазией и Россией об объеденной группировке войск.

От имени руководства Министерства обороны Абхазии начальник Генштаба ВС Абхазии генерал-полковник Анатолий Хрулев выразил благодарность Минобороны России.

За добросовестную службу приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу военнослужащие ВС Абхазии Аслан Ахуба, Давид Бжания, Адгур Квициния, Вадим Вартава, Ираклий Угвария были награждены медалью "За укрепление боевого содружества". 

Темы:
Абхазо-российские отношения (170)



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