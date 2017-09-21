Слет ученых в Сухуме: началась конференция к 90-летию НИИЭПиТа

СУХУМ, 21 сен – Sputnik, Амра Амичба. На открытии конференции с докладом "90-летие НИИЭПиТа. Становление, этапы развития" выступил директор института Зураб Миквабия.

"90 лет назад пароход черноморских линий "Пестель" отдал якорь на рейде Сухума. Из далекой Эфиопии были доставлены первые несколько обезьян, что принято считать началом замечательного учреждения – Сухумского питомника обезьян, ныне Института экспериментальной патологии и терапии, ставшего образцом при создании большого количества приматологических учреждений в странах Америки, Европы, Азии", — сказал Зураб Миквабия.

По его словам, через три года после создания питомника было принято решение, что в нем будут содержаться в основном обезьяны двух видов — павианы гамадрилы и макаки резусы.

"От содержания человекообразных обезьян пришлось отказаться в связи с их дороговизной и значительно более сложными условиями содержания. Впоследствии к этому присоединились соображения об аморальности использования наших "ближайших родственников" в каких-либо экспериментах, кроме психологических, в то время как основной задачей питомника было воспроизведение и изучение на обезьянах социально значимых болезней человека", — отметил директор института.

Наибольшее количество исследований в НИИЭПиТе, как заметил Миквабия, относилось к инфекционной патологии.

"Особого внимания заслуживает изучение неизвестного ранее заболевания — геморрагической лихорадки обезьян и открытие ее возбудителя-вируса ГЛО. Он был зарегистрирован в государственной коллекции вирусов Минздрава СССР как новый, выделенный Шевцовой и названный "Сухум-64". В настоящее время американские ученые приступили к использованию геморрагической лихорадки обезьян, как единственно безопасной модели геморрагической лихорадки людей, для проверки на ней терапевтических средств против смертельно опасных для человека заболеваний", — подчеркнул он.

Заур Миквабия отметил, что удалось воспроизвести на обезьянах двух видов, казалось бы "чисто человеческие" заболевания: гипертоническую болезнь, коронарную недостаточность, инфаркт миокарда.

"Эти исследования вызвали буквально ажиотаж и послужили базой многолетних исследований с американскими физиологами, приезжавшими в Сухум для совместной работы, нередко на очень длительное время, — подчеркнул он. — Нельзя не сказать о большой, так называемой космической программе, в рамках которой совместно с другими российскими институтами впервые была разработана уникальная модель длительной клиностатической гипокинезии обезьян, позволяющая моделировать факторы невесомости. После наземной подготовки, начиная с 1983 по 1996 годы, шесть пар макак резусов полетели в космос и благополучно вернулись.

Кстати, за эту работу коллектив сухумских ученых был награжден серебряной медалью ВДНХ.

Среди современных достижений научного центра Миквабия назвал получение экспериментальной модели коклюшной инфекции.

© Sputnik. Зафас Гамгия НИИЭПиТ готовится к празднованию 90-летия

По словам директора научного учреждения, Отечественная война народов Абхазии нанесла огромный урон институту.

"Из трех с половиной тысяч обезьян на территории Абхазии на день окончания войны осталось 150, была совершенно разрушена материальная база института. Казалось бы, НИИЭПиТ перестал существовать. Но сотрудники института восприняли все происходящее как личную трагедию. Иначе, чем можно объяснить, что они с риском для жизни, под артобстрелом собирали для обезьян фрукты и овощи в заброшенных садах и огородах, приносили из дома продукты, отрывая их от своих родных. И то, что сегодня институт оживает, это полностью их заслуга", — подчеркнул Миквабия.

После обширного доклада директора НИИЭПиТа начались выступления гостей – ученых из институтов России, Армении, Украины, Белоруссии.

Всего в первый день научной конференции будет зачитано около двадцати докладов.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступает информационным партнером научной конференции, посвященной 90-летию НИИЭПиТа.