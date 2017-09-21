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Акция Голубь мира

"Голубей мира" запустили в Сухуме

© Sputnik. Анжелика Бения
В Абхазии
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В честь празднования Международного дня мира в Сухумском лицее-интернате 21 сентября провели "Единый час духовности "Голубь мира".

СУХУМ, 21 сен – Sputnik, Анжелика Бения. Ученики Сухумского лицея-интерната приняли участие во флешмобе "Голубь мира" и запустили в небо 100 белых шаров вместе с бумажными голубями, символизирующими мир и благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, сказала директор лицея-интерната Лариса Капба.

"Впервые проводим такую акцию. Именно чувство патриотизма, уважения к своему прошлому глубоко и ярко отзывается в сердцах наших детей. Поколение ушло, но мы помним, и сегодня, когда дети вырезали бумажных голубей, они записывали на каждом имена героев, прадедов и дедов. Естественно,  что этот светлый флешмоб станет для нас традицией", – отметила Лариса Капба.

По ее словам, "Единый час духовности "Голубь мира" в интернате провели по рекомендации Чрезвычайного и Полномочного посла России в Абхазии Семена Григорьева.

В лицее-интернате учатся 178 детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, дети инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Среди учеников интерната 20 детей опекаются Благотворительной общественной организацией "Киараз".

Исполнительный директор организации Камма Гопия отметила, что "Киараз" не мог остаться в стороне от этой акции.

Акция Голубь мира
© Sputnik. Анжелика Бения
Акция "Голубь мира"

"В Международный день мира существует традиция запускать белых голубей в небо как символ мирных намерений. Этот флешмоб направлен на развитие и сохранение духовного наследия, воспитание чувства патриотизма, доброты и любви. Мы решили поддержать эту акцию, потому что сами стараемся нести в мир добро, теплоту и любовь", – сказала Гопия.

В 1981 году своей резолюцией Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира (International Day of Peace) и установила его празднование на третий вторник сентября. А в 2001 году этот праздник был перенесен на 21 сентября.

Основная цель акции "Голубь мира" — создание единого духовного пространства на основе сохранения памяти победы над фашизмом во Второй мировой войне (1939-1945 годов) и в Великой Отечественной войне (1941-1945 годов).




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