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Кто лучший в Русдраме: итоги зрительского голосования

Кто лучший в РУСДРАМе: итоги зрительского голосования

© Sputnik. Владимир Федоренко
В Абхазии
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Темы:
Sputnik Игротека (64)
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В течение 36-го театрального сезона, который завершился 21 сентября 2017 года, зрители Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера голосовали за своих любимых актеров и понравившиеся проекты в фойе и на сайте РУСДРАМа. Кто и в каких номинациях стал лучшим, читайте в материале Sputnik Абхазия.


Темы:
Sputnik Игротека (64)

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