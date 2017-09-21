Кто лучший в Русдраме: итоги зрительского голосования

В течение 36-го театрального сезона, который завершился 21 сентября 2017 года, зрители Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера голосовали за своих любимых актеров и понравившиеся проекты в фойе и на сайте РУСДРАМа. Кто и в каких номинациях стал лучшим, читайте в материале Sputnik Абхазия.