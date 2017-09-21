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Пособия и медикаменты вовремя: о чем просят инвалиды войны

© flickr.com/
В Абхазии
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В Абхазии 2 750 инвалидов Отечественной войны, в 2017 году на их лечение потрачено 20 миллионов рублей.

СУХУМ, 21 сен – Sputnik, Амра Амичба. Самое главное — вовремя выплачивать пособия, которые  полагаются инвалидам Отечественной войны народа Абхазии, и обеспечивать их медикаментами. Об этом заявил в четверг 21 сентября на заседании Общественной палаты ее член, Герой Абхазии Геннадий Маргания. 

"Мы пришли сюда за конкретным результатом. Более трех месяцев не получали лекарства инвалиды, только недавно появились в аптеках, — сказал глава координационного совета Ассоциации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Георгий Миканба. — Необходимо решить проблему бесперебойного обеспечения жизненно важными медикаментами инвалидов Отечественной войны". 

По информации председателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Бадри Агрба, в республике 2 750 инвалидов. 

"В 2017 году на лечение потрачено 20 миллионов рублей, более 800 заявок поступило", — сказал он. 

Лекарственные препараты
© Fotolia/ Mrallen
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По мнению секретаря Общественной палаты Нателлы Акаба, количество действительных инвалидов Отечественной войны следует уточнить.

"Есть те, которые "примазались" к инвалидам войны. Надо провести проверку", — сказала она.

На вопрос  членов Общественной палаты, какая конкретная помощь нужна, Бадри Агрба заметил, что есть 100 инвалидов I группы, которым без наркотических препаратов не обойтись.

Депутата Парламента Натали Смыр возмутило, что наркозависимым инвалидам следует выделять средства на наркотики из государственного бюджета в то время, когда есть онкобольные дети. Она не считает такой аргумент убедительным. По ее мнению, раненым бойцам кололи сильные болеутоляющие, но не все из них пристрастились к наркотикам. 

Орден Леона.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Ну, это же смешные вещи. В то время, когда к нам в Парламент приходят люди с просьбой оплатить лечение детей с онкологией, мы должны принять закон, который позволит тратить деньги на наркотики для взрослого мужчины. Парадоксальные вещи,  и доходит до абсурда. Скольких кололи, но никто не стал наркоманом. Скажу больше, в Парламенте есть группа, которая лоббирует метадоновую программу стоимостью в 100 миллионов рублей. Нет, чтобы садик построить на эту сумму", — возмутилась депутат. 

На заседании была высказана идея создания квоты для инвалидов в Парламенте, который бы отстаивал интересы этой незащищенной группы населения. Но предложение  было отклонено  членами Общественной палаты Абхазии. 

"Вы понимает, мы не можем в своей рекомендации указать необходимость изменения законодательства и создания такой квоты. Тогда своей квоты будет требовать пекари, многодетные матери, женщины и национальные меньшинства", — отметил член Общественной палаты Даниил Убирия. 

Члены Общественной палаты Абхазии и руководители общественных организаций обсудили социальные права инвалидов Отечественной войны 1992-1993 года в четверг 21 сентября. 




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