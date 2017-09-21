Пособия и медикаменты вовремя: о чем просят инвалиды войны

В Абхазии 2 750 инвалидов Отечественной войны, в 2017 году на их лечение потрачено 20 миллионов рублей.

СУХУМ, 21 сен – Sputnik, Амра Амичба. Самое главное — вовремя выплачивать пособия, которые полагаются инвалидам Отечественной войны народа Абхазии, и обеспечивать их медикаментами. Об этом заявил в четверг 21 сентября на заседании Общественной палаты ее член, Герой Абхазии Геннадий Маргания.

"Мы пришли сюда за конкретным результатом. Более трех месяцев не получали лекарства инвалиды, только недавно появились в аптеках, — сказал глава координационного совета Ассоциации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Георгий Миканба. — Необходимо решить проблему бесперебойного обеспечения жизненно важными медикаментами инвалидов Отечественной войны".

По информации председателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Бадри Агрба, в республике 2 750 инвалидов.

"В 2017 году на лечение потрачено 20 миллионов рублей, более 800 заявок поступило", — сказал он.

По мнению секретаря Общественной палаты Нателлы Акаба, количество действительных инвалидов Отечественной войны следует уточнить.

"Есть те, которые "примазались" к инвалидам войны. Надо провести проверку", — сказала она.

На вопрос членов Общественной палаты, какая конкретная помощь нужна, Бадри Агрба заметил, что есть 100 инвалидов I группы, которым без наркотических препаратов не обойтись.

Депутата Парламента Натали Смыр возмутило, что наркозависимым инвалидам следует выделять средства на наркотики из государственного бюджета в то время, когда есть онкобольные дети. Она не считает такой аргумент убедительным. По ее мнению, раненым бойцам кололи сильные болеутоляющие, но не все из них пристрастились к наркотикам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выбор ветерана: выплата за награду или пенсия по инвалидности

"Ну, это же смешные вещи. В то время, когда к нам в Парламент приходят люди с просьбой оплатить лечение детей с онкологией, мы должны принять закон, который позволит тратить деньги на наркотики для взрослого мужчины. Парадоксальные вещи, и доходит до абсурда. Скольких кололи, но никто не стал наркоманом. Скажу больше, в Парламенте есть группа, которая лоббирует метадоновую программу стоимостью в 100 миллионов рублей. Нет, чтобы садик построить на эту сумму", — возмутилась депутат.

На заседании была высказана идея создания квоты для инвалидов в Парламенте, который бы отстаивал интересы этой незащищенной группы населения. Но предложение было отклонено членами Общественной палаты Абхазии.

"Вы понимает, мы не можем в своей рекомендации указать необходимость изменения законодательства и создания такой квоты. Тогда своей квоты будет требовать пекари, многодетные матери, женщины и национальные меньшинства", — отметил член Общественной палаты Даниил Убирия.

Члены Общественной палаты Абхазии и руководители общественных организаций обсудили социальные права инвалидов Отечественной войны 1992-1993 года в четверг 21 сентября.