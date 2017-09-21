Праздник Рождества Богородицы отметили православные христиане Абхазии

СУХУМ, 21 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Божественная литургия прошла в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в Лыхненском храме Успения Богородицы, сообщила корреспонденту Sputnik прихожанка Лыхненского храма.

В древней Палестине, в городе Назарете жили супруги праведные Иоаким и Анна. Они до глубокой старости не имели детей. Им приходилось переносить презрение и насмешки.

Их молитвы были услышаны Богом: Иоакиму и Анне ангел возвестил о том, что родится у них дочь. Родилась дочь, которую назвали Марией.

В праздник Рождества Богородицы верующие приходят в храм, чтобы помолиться Пречистой Деве. Христиане начали отмечать праздник в V веке. В церковном молитвослове Святую Богородицу называют Дверью небесной, вводящей Христа во Вселенную для спасения душ людей.

В Абхазии построено несколько храмов в честь Девы Марии. Один из самых известных – храм в Лдзаа, недалеко от Пицунды (Анан Лдзааных — ред.). Имя Пресвятой Девы носит и один из старейших соборов страны в селе Мыку Очамчырского района, датируемый Х веком. В Гудаутском районе — Лыхненский храм Успения Божьей Матери, сооруженный на рубеже X-XI веков.