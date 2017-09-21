22:27 21 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Дорожные работы по устранению оползневых участков на республиканской трассе в районе Эшеры

Над обрывом: в Эшере отремонтируют участок республиканской трассы

© Sputnik. Сария Кварацхелия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
9650

108 миллионов было выделено на ремонт девяти оползневых участков республиканской дороги Абхазии.

Сария Кварацхелия, Sputnik.

На главной республиканской дороге недалеко от Гумистинского моста участок трассы "оцепили" железной оградой. Здесь "Абхазавтодор" ведет ремонт. Сразу за оградой начинается обрыв. Внизу в метрах тридцати рабочие возводят железную конструкцию. 

"Данный объект – участок № 1. Сейчас вы видите армирование, – указывает на переплетение металла руководитель "Абхазавтодора" Борис Ачба. — Стенка будет заливаться сегодня вечером".

К работам компания приступила в июле 2017 года. Всего предстоит отремонтировать девять участков.

Горная дорога в районе озера Рица в Абхазии.
© Sputnik. Илона Хварцкия
"Абхазавтодор": в районах камнепадов от Псоу до Сухума установят сетки

По словам Ачба, состояние участка было ужасное. На месте обрыва совсем недавно были бетонные отбойники, которые установили еще в 50-60-х годах ХХ века. 

"Бетон уже выветрился. Он сыпется, как песок.  Дорога начала ползти во время ливней. Необходимо было начать ремонтные работы", — рассказывает руководитель компании. 

Причину оползней Ачба видит в плохом водоотводе. 

"Нет нормальных ливневок. Идите сюда, — подзывает нас к проезжей части и указывает на канаву вдоль дороги, —  видите этот склон? Мы сделали это вдоль проезжей части, чтобы во время дождей вода по этому склону уходила в Гумисту. Раньше мост полностью затапливало". 

Чтобы оползни в опасных участках больше не случались, дорожники сооружают дюкеры. 

"Дюкер – это водоприемник, — объясняет руководитель компании, –  под дорогой проходит квадратная труба – водоотвод. Вода во время дождей будет уходить, абсолютно не повреждая дорогу".

Опасный участок

Протяженность участка № 1 составляет 90 метров. Многие автомобилисты считают этот отрезок наиболее опасным, так как из-за крутого поворота встречные машины не видны. 

"Конечно, мы создали водителям неудобства. Вы сами видите, пропускная способность плохая. Мы организовали реверсивное движение. Но водители должны понимать, что это необходимая мера. Лучше вовремя отремонтировать дорогу, чем потом какую-нибудь машину унесет в обрыв во время оползня", — считает Ачба. 

После осмотра первого участка Борис Ачба предлагает осмотреть два других в районе Эшеры.

Борис Ачба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Интервью гендиректора "Абхазавтодор" о ремонте дорог на радио Sputnik

Буквально в нескольких километрах от первого участка дорога сужается до одной полосы.   

"Вот видите, тут возводят стену, — указывает Ачба на бетонное сооружение метрах в двадцати от края обрыва. – Здесь часть стены уже воздвигли. Буквально вчера залили". 

Сейчас у строителей идет третий этап работы. Они армируют площадку и возводят бетонную стену. 

"Куда дорога дальше должна пойти после таких работ? – задается риторическим вопросом руководитель и сам на него отвечает. — Не уйдет".

Дома на склоне 

Третий участок, по словам Ачба, самый сложный.

"На третьем участке ситуация еще хуже. Мы буквально чудом спасли от оползней два дома, которые стоят на склоне. Вы должны это видеть", — анонсирует он следующий пункт нашего осмотра. 

На 91-м километре главной дороги, на склоне горы расположено несколько домов. Здесь во время последних ливней смыло не только грунтовую дорогу, которая ведет в сторону гор, но и целые фруктовые сады и дома. 

Трасса.
© Sputnik. Томас Тхайцук
Девять подпорных стен возведут вдоль трассы Псоу-Сухум в 2017 году

"Из-за дождей пошли большие оползни. Часть приусадебного участка спустилась прямо на дорогу. Пришлось в экстренном порядке принимать меры. Сейчас тут идет процесс бурения скважин", — поясняет Ачба. 

Чтобы оползни больше не случались, строители установили бетонные крепители. 

"Участок был спасен, мы не дали ему дальше сползти. Вот вы видите, залиты сваи, их всего 41. Также будут возводить бетонную стенку, — говорит он. — Чтобы вы понимали, мы сначала бурим, сверлим, готовим арматурные каркасы, а потом уже заливаем бетоном. Это очень крепкая конструкция".

Борис Ачба жестом подзывает главного инженера компании, который вместе с другими строителями возводит сваи. 

— Стас, есть какие-то проблемы? Все успеваем в срок? – строго спрашивает он.

— Все идет по плану. Сдадим объект в ноябре, — оптимистично докладывает инженер. 




Главные темы

  • Кто лучший в Русдраме: итоги зрительского голосования
    Кто лучший в РУСДРАМе: итоги зрительского голосования

    В течение 36-го театрального сезона, который завершился 21 сентября 2017 года, зрители Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера голосовали за своих любимых актеров и понравившиеся проекты в фойе и на сайте РУСДРАМа. Кто и в каких номинациях стал лучшим, читайте в материале Sputnik Абхазия.

    7
  • Прогноз.
    Осадки маловероятны: погода в Абхазии на 22 сентября

    В пятницу на территории Черноморского побережья Абхазии наблюдаются незначительная смена воздушных масс и перепады температуры воздуха и атмосферного давления, сообщает отдел Гидромета Госкомитета по экологии Абхазии.

    30
  • Писатель Стивен Кинг
    Король ужасов: Стивену Кингу исполнилось 70 лет

    Сегодня Стивен Кинг - один из самых тиражных писателей: в мире продано более 400 миллионов экземпляров его книг.

    7

Орбита Sputnik

  • Хуссар Иры Хæларады орден райста Уæрæсейы Националон гвардийы ансамбль
    Орден Дружбы

    Ансамбль Росгвардии наградили Орденом Дружбы Южной Осетии, его вручил президент страны во время праздничного концерта в честь Дня республики.

  • Здание министерства иностранных дел России в Москве
    Дорожим партнерством

    Россия дорожит стратегическим партнерством с Азербайджаном: Москва ответила на реакцию Баку на ликвидацию Всероссийского азербайджанского конгресса.

  • Гарик Мартиросян
    День независимости

    Известные армяне со всего мира в соцсетях поздравили своих соотечественников с 26-й годовщиной независимости страны.

  • Медалистки соревнований в тройном прыжке: победительница - Ольга Рыпакова; серебряный призер - Мария Овчинникова
    Спортивный триумф

    Сборная Казахстана по легкой атлетике заняла первое место на Азиатских играх, завоевав 10 медалей: 6 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых.

  • Представитель силовых структур Кыргызстана во время учений. Архивное фото
    Урановое наследие

    МАГАТЭ подписало договоренности с "Росатомом" о сотрудничестве в сфере рекультивации хранилищ урановых отходов в Кыргызстане.

  • Основные этапы строительства многофункционального комплекса Газпром Центр
    Стройка века

    Строительство многофункционального комплекса "Газпром центра" в Минске будет продолжено, а его сроки продлят до 2020 года.

  • Футбольный мяч, архивное фото
    Сейм против Думы

    Сборная латвийского Сейма сыграет с российскими депутатами в рамках международного парламентского турнира по футболу в Азове.

  • Строительство БелАЭС, архивное фото
    Вопрос безопасности

    Литовские ученые, вопреки общему курсу правительства, консультируют белорусский "Госатомнадзор", который отвечает за безопасность БелАЭС.

  • Сильный град
    Камни с неба

    Настоящий кошмар обрушился на север Молдовы: град размером в орех выпал во Флорештском районе, побив крыши и стекла.

  • Автомобильное движение в Душанбе. Архивное фото
    Пешком за знаниями

    В Таджикистане начали наказывать студентов, приезжающих на учебу за рулем: первым пятерым провинившимся грозит отчисление.

  • Снежные барс
    Миллионы для ирбиса

    ООН выделит $6,5 млн на сохранение ландшафтов ирбиса в Узбекистане: программа сохранения среды обитания снежных барсов рассчитана на 2017-2021 годы.

  • Насилие
    Нет насилию!

    Эстонский парламент ратифицировал Стамбульскую конвенцию по предотвращению семейного насилия, вызывающую немало споров в обществе.

  • Хуссар Иры Хæларады орден райста Уæрæсейы Националон гвардийы ансамбль
    Орден Дружбы

    Ансамбль Росгвардии наградили Орденом Дружбы Южной Осетии, его вручил президент страны во время праздничного концерта в честь Дня республики.

  • Здание министерства иностранных дел России в Москве
    Дорожим партнерством

    Россия дорожит стратегическим партнерством с Азербайджаном: Москва ответила на реакцию Баку на ликвидацию Всероссийского азербайджанского конгресса.

  • Гарик Мартиросян
    День независимости

    Известные армяне со всего мира в соцсетях поздравили своих соотечественников с 26-й годовщиной независимости страны.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Снимок фотографа Роджера Хатчинсона из Великобритании Эволюция фаз Венеры
Лучшие астрономические снимки года
Военный дар: церемония передачи техники Минобороны Абхазии от России
Военный дар: церемония передачи техники Минобороны Абхазии от России
Получаем абхазский паспорт
Получить абхазский паспорт: пошаговая инструкция

Соцсети

Sputnikabkhazia