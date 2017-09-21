Над обрывом: в Эшере отремонтируют участок республиканской трассы

108 миллионов было выделено на ремонт девяти оползневых участков республиканской дороги Абхазии.

Сария Кварацхелия, Sputnik.

На главной республиканской дороге недалеко от Гумистинского моста участок трассы "оцепили" железной оградой. Здесь "Абхазавтодор" ведет ремонт. Сразу за оградой начинается обрыв. Внизу в метрах тридцати рабочие возводят железную конструкцию.

"Данный объект – участок № 1. Сейчас вы видите армирование, – указывает на переплетение металла руководитель "Абхазавтодора" Борис Ачба. — Стенка будет заливаться сегодня вечером".

К работам компания приступила в июле 2017 года. Всего предстоит отремонтировать девять участков.

© Sputnik. Илона Хварцкия "Абхазавтодор": в районах камнепадов от Псоу до Сухума установят сетки

По словам Ачба, состояние участка было ужасное. На месте обрыва совсем недавно были бетонные отбойники, которые установили еще в 50-60-х годах ХХ века.

"Бетон уже выветрился. Он сыпется, как песок. Дорога начала ползти во время ливней. Необходимо было начать ремонтные работы", — рассказывает руководитель компании.

Причину оползней Ачба видит в плохом водоотводе.

"Нет нормальных ливневок. Идите сюда, — подзывает нас к проезжей части и указывает на канаву вдоль дороги, — видите этот склон? Мы сделали это вдоль проезжей части, чтобы во время дождей вода по этому склону уходила в Гумисту. Раньше мост полностью затапливало".

Чтобы оползни в опасных участках больше не случались, дорожники сооружают дюкеры.

"Дюкер – это водоприемник, — объясняет руководитель компании, – под дорогой проходит квадратная труба – водоотвод. Вода во время дождей будет уходить, абсолютно не повреждая дорогу".

Опасный участок

Протяженность участка № 1 составляет 90 метров. Многие автомобилисты считают этот отрезок наиболее опасным, так как из-за крутого поворота встречные машины не видны.

"Конечно, мы создали водителям неудобства. Вы сами видите, пропускная способность плохая. Мы организовали реверсивное движение. Но водители должны понимать, что это необходимая мера. Лучше вовремя отремонтировать дорогу, чем потом какую-нибудь машину унесет в обрыв во время оползня", — считает Ачба.

После осмотра первого участка Борис Ачба предлагает осмотреть два других в районе Эшеры.

© Sputnik / Томас Тхайцук Интервью гендиректора "Абхазавтодор" о ремонте дорог на радио Sputnik

Буквально в нескольких километрах от первого участка дорога сужается до одной полосы.

"Вот видите, тут возводят стену, — указывает Ачба на бетонное сооружение метрах в двадцати от края обрыва. – Здесь часть стены уже воздвигли. Буквально вчера залили".

Сейчас у строителей идет третий этап работы. Они армируют площадку и возводят бетонную стену.

"Куда дорога дальше должна пойти после таких работ? – задается риторическим вопросом руководитель и сам на него отвечает. — Не уйдет".

Дома на склоне

Третий участок, по словам Ачба, самый сложный.

"На третьем участке ситуация еще хуже. Мы буквально чудом спасли от оползней два дома, которые стоят на склоне. Вы должны это видеть", — анонсирует он следующий пункт нашего осмотра.

На 91-м километре главной дороги, на склоне горы расположено несколько домов. Здесь во время последних ливней смыло не только грунтовую дорогу, которая ведет в сторону гор, но и целые фруктовые сады и дома.

© Sputnik. Томас Тхайцук Девять подпорных стен возведут вдоль трассы Псоу-Сухум в 2017 году

"Из-за дождей пошли большие оползни. Часть приусадебного участка спустилась прямо на дорогу. Пришлось в экстренном порядке принимать меры. Сейчас тут идет процесс бурения скважин", — поясняет Ачба.

Чтобы оползни больше не случались, строители установили бетонные крепители.

"Участок был спасен, мы не дали ему дальше сползти. Вот вы видите, залиты сваи, их всего 41. Также будут возводить бетонную стенку, — говорит он. — Чтобы вы понимали, мы сначала бурим, сверлим, готовим арматурные каркасы, а потом уже заливаем бетоном. Это очень крепкая конструкция".

Борис Ачба жестом подзывает главного инженера компании, который вместе с другими строителями возводит сваи.

— Стас, есть какие-то проблемы? Все успеваем в срок? – строго спрашивает он.

— Все идет по плану. Сдадим объект в ноябре, — оптимистично докладывает инженер.