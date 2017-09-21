Тужба: Грузия – основной источник напряженности на Южном Кавказе

На 72 сессии Генеральной Ассамблеи ООН руководители Польши, Словакии, Турции, Литвы и Эстонии сделали ряд заявлений, в которых осуждаются нарушения прав человека и посягательства на суверенитет и территориальную целостность Грузии. МИД Абхазии в корне с этим не согласен.

СУХУМ, 21 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Грузия – это основной источник напряженности на Южном Кавказе, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия помощник министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба.

"Мы все знаем, что именно Грузия является основным источником напряженности на Южном Кавказе. Хорошо известно, что Грузия неоднократно в течение многих лет предпринимала попытки вооруженной агрессии в отношении Абхазии и Южной Осетии", — заявил Тужба.

К сожалению, добавил он, в очередной раз приходится констатировать, что лидеры европейских стран остаются в плену собственных политических иллюзий и продолжают руководствоваться пропагандистскими штампами, которые навязываются Грузией мировому сообществу.

© Sputnik / Илона Хварцкия Бадри Есиава Ничего нового: МИД Абхазии отреагировал на заявление США

Комментируя заявления лидеров Польши, Словакии, Турции, Литвы и Эстонии на Генассамблее ООН, а также других западных политиков, Тужба подчеркнул, что эти люди имеют поверхностное представление о политических, правовых и исторических аспектах грузино-абхазской войны. Но, несмотря на это, регулярно делают заявления в поддержку Грузии.

"Мы слышим абсолютно оголтелые обвинения в наш адрес, основывающиеся только на грузинской позиции", — уверен помощник министра иностранных дел Абхазии.

Вся западная дипломатия и политическая среда выстраивается таким образом, что не учитываются интересы народов Абхазии и Южной Осетии, сказал Тужба.



