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Ираклий Тужба

Тужба: Грузия – основной источник напряженности на Южном Кавказе

© Sputnik. Авидзба Бадрак
В Абхазии
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На 72 сессии Генеральной Ассамблеи ООН руководители Польши, Словакии, Турции, Литвы и Эстонии сделали ряд заявлений, в которых осуждаются нарушения прав человека и посягательства на суверенитет и территориальную целостность Грузии. МИД Абхазии в корне с этим не согласен.

СУХУМ, 21 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Грузия – это основной источник напряженности на Южном Кавказе, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия помощник министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба.

"Мы все знаем, что именно Грузия является основным источником напряженности на Южном Кавказе. Хорошо известно, что Грузия неоднократно в течение многих лет предпринимала попытки вооруженной агрессии в отношении Абхазии и Южной Осетии", — заявил Тужба.

К сожалению, добавил он, в очередной раз приходится констатировать, что лидеры европейских стран остаются в плену собственных политических иллюзий и продолжают руководствоваться пропагандистскими штампами, которые навязываются Грузией мировому сообществу. 

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© Sputnik / Илона Хварцкия Бадри Есиава
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Комментируя заявления лидеров Польши, Словакии, Турции, Литвы и Эстонии на Генассамблее ООН, а также других западных политиков, Тужба подчеркнул, что эти люди имеют поверхностное представление о политических, правовых и исторических аспектах грузино-абхазской войны. Но, несмотря на это, регулярно делают заявления в поддержку Грузии. 

"Мы слышим абсолютно оголтелые обвинения в наш адрес, основывающиеся только на грузинской позиции", — уверен помощник министра иностранных дел Абхазии.

Вся западная дипломатия и политическая среда выстраивается таким образом, что не учитываются интересы народов Абхазии и Южной Осетии, сказал Тужба. 





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