Недетские игры: абхазские школьники создали мобильные приложения

Сухумские школьники разработали три интерактивных приложения для мобильных устройств, которые могут стать не только полезными разработками в области программирования, но и хорошим подспорьем для технического развития Абхазии. Руководитель агентства информационных технологий "AIT" Дамей Джонуа рассказал Sputnik, как школьники стали изобретателями.

Sputnik, Бадри Есиава.

Три разработки

Абхазские школьники приятно удивили своих наставников, которые в течение нескольких месяцев преподавали им сложный, но интересный предмет — программирование.

Результатом кропотливой и трудоемкой работы компании "World vision" и сотрудников абхазского агентства информационных технологий "AIT" с учениками некоторых сухумских и галских школ стало создание трех полезных и современных мобильных приложений.

"С января по сентябрь 2017 года мы обучали детей трем языкам программирования, а конечным итогом, то есть финальным проектом, стала разработка трех мобильных приложений", — рассказал руководитель агентства информационных технологий "AIT" Дамей Джонуа.

Первым игровым приложением, которое создали ученики 9 и 10 классов, стало "Охотник за птицами". Его цель заключается в обучении игроков отличать охотничьи виды птиц от запрещенных к охоте.

© Фото: Дамей Джонуа Скриншот из приложения "Охота за птицами"

В игру включены 10 видов птиц, распространенных в Абхазии, но не на всех из них разрешена охота на территории республики. На какие можно ходить с ружьем, а на какие нет, тоже объясняется в ходе игры. Стрельба по запрещенным птицам приносит минусовые баллы.

По словам Джонуа, дети сами предложили создать такую игру, так как, по их мнению, браконьерство приводит к сокращению или же полному истреблению популяции тех или иных видов пернатых.

Пожалуй, самым благородным и полезным приложением, которое создали школьники, Джонуа назвал карту доступных мест для людей с ограниченными возможностями в Абхазии.

"Это карта Сухума, на которой обозначены все учреждения, куда можно попасть на инвалидной коляске, где есть пандусы, широкий проход, удобные для этой категории людей лифты и тому подобное. Дети ездили по всему городу на велосипедах и отмечали такие места и учреждения", — объяснил Джонуа.

© Фото: Дамей Джонуа Скриншот из приложения "Карта доступности"

К сожалению, добавил он, не так много мест удалось внести в эту карту, так как Сухум далеко не самый комфортный город для людей с инвалидностью. В карту включили всего двенадцать объектов. В Новом районе, к примеру, таких учреждений и мест не нашлось.

"Мы показали это приложение членам Ассоциации "Инва-содействие" (АИС). Им это очень понравилось, поблагодарили нас и детей, сказав, что в перспективе оно может стать для инвалидов хорошим путеводителем по столице и сильно облегчит им жизнь", — отметил Джонуа.

Третье приложение разработали ученики галских школ под руководством программиста Омара Тарба, добавил Джонуа. Обеспокоенность ситуацией на дорогах Абхазии и частыми авариями подтолкнула детей к созданию приложения по изучению ПДД.

Сотни тем по этому направлению вошли в разработку, и в каждой из них по 10 вопросов. Но прежде чем пройти тест, пользователь должен изучить ПДД и только после этого допускается к прохождению игры.

Исходя из количества правильных ответов, становится ясно, насколько хорошо игрок знает правила вождения, и можно ли ему вообще садиться за руль.

© Фото: Дамей Джонуа Правила дорожного движения

Большой потенциал

Все началось с того, что компания "World vision" предложила сотрудникам "AIT" реализовать популярную во многих странах мира акцию "Час программирования". Так совпало, что эта идея давно вынашивалась абхазскими программистами, настал подходящий момент для ее реализации.

"Это ознакомительные и мотивирующие уроки по программированию, которые очень популярны в мире. Нужно это для того, чтобы дети поняли, почему эта профессия нужна и насколько она востребована. По завершении урока мы раздали анкеты, по которым определяются базовые знания школьников, и набрали учеников", — рассказал Дамей.

Планировалось набрать в группу 20 учеников, но желающих оказалось гораздо больше. Многим из них мы не смогли отказать, несмотря на то, что группа была уже укомплектована.

Уроки проходили в сухумской средней школе №10 и во второй галской, в которых кабинеты по информатике пришлось докомплектовать недостающим оборудованием и интернетом.

Результаты работы превзошли ожидания, с воодушевлением отметил Дамей. Он не ожидал, что за столь короткий промежуток времени удастся передать детям такой объем знаний. У них большой потенциал, подчеркнул он.

"Дело в том, что многим детям из Абхазии очень интересно программирование, и они сильно мотивированы. Наша общая и главная проблема заключается в нехватке доступа к этим знаниям и недостаточном финансировании. По истечении этих месяцев я могу сказать, что если дети наберут практические знания, то уже будут готовы к работе и смогут зарабатывать на этом деньги. На мой взгляд, основы программирования должны войти в обязательную программу образования", — с уверенностью заявил Джонуа.

Пока разработанные юными программистами Абхазии приложения проходят модерацию в Googl Play и Appstore, где их можно будет скачать в случае одобрения. Обычно на проверку уходит около месяца, сказал руководитель агентства информационных технологий "AIT" Дамей Джонуа.