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Спектакль Пять вечеров - закрытие 36 сезона в Русдраме

Последние "Пять вечеров": РУСДРАМ завершил 36 сезон

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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36-й сезон РУСДРАМа (62)
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36 театральный сезон в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера завершился двенадцатой постановкой "Пяти вечеров". За столь короткое время полюбившийся абхазскому зрителю спектакль о непростых человеческих отношениях снова собрал полный зал. И уже не только преданных зрителей, но и критиков из России.

Сария Кварацхелия, Sputnik 

На финальной постановке "Пяти вечеров" в уходящем сезоне присутствовал и сам режиссер Антон Киселюс. По словам директора театра Ираклия Хинтба, Антон специально приехал, чтобы воссоздать ту атмосферу, которая царила на премьерном показе. И, кажется, ему это удалось сделать. 

Режиссер Киселюс
© Sputnik.
Киселюс: "Пять вечеров" останется уникальным спектаклем Русдрама

Та же труппа, те же декорации, и тот же Ленинград 50-х годов, в который зритель погружается с первых же секунд.  Кажется, что нет никакой сцены, есть одно целое пространство, в котором зритель играет роль невидимого наблюдателя. Такое чувство возникало, потому что герои встречались не только на сцене, но и в разных частях партера и в боковых ложах.  

По мнению Петербургского театрального критика Оксаны Кушляевой, в абхазских "Пяти вечерах", конечно, не совсем коммунальная квартира и не жизнеподобные декорации.  

Спектакль Пять вечеров - закрытие 36 сезона в Русдраме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль Пять вечеров - закрытие 36 сезона в Русдраме

"Но это такой поэтический, такой театральный мир, в котором немножко мерещится Ленинград, с лестницами, с неудобными для жизни помещениями. Ленинград, в котором трудно сделать уютный быт, Ленинград, в котором одиноко людям.  Где-то на заднем фоне ходит совершенно одинокий Тимофеев с лампочкой своей, ходит Зоя. И все они немножечко отдалены друг от друга. Мне кажется, это такой сильный сценографический образ", — считает она. 

Спектакль Пять вечеров - закрытие 36 сезона в Русдраме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль Пять вечеров - закрытие 36 сезона в Русдраме

Для Петербургского критика не только декорации были необычными, но и труппа театра, с которой она познакомилась впервые. 

"Это действительно любопытная и новая для меня трактовка "Пяти вечеров". Этот спектакль я вижу много и много раз, в разных театрах. Но таких Ильина (актер Армен Амирбекян – ред.) и Тамару (актриса Анна Герюгян – ред.) я действительно не видела.  Они чуть темпераментнее, чем я видела раньше, у них больше энергии, больше жизни и больше уникальности. За ними интересно наблюдать. Быть может, они непривычные, но, безусловно, очень живые и самобытные", — рассуждает Кушляева. 

Кто лучший в Русдраме: итоги зрительского голосования
© Sputnik. Владимир Федоренко
Кто лучший в РУСДРАМе: итоги зрительского голосования

От зоркого взгляда петербургского театрального критика не скрылась и темпераментная, но очень ранимая кладовщица Зоя (актриса Симона Спафопуло – ред.).

"Прекрасный персонаж, она часто бывает то ли двойником Тамары, то ли какой-то такой ее антагонист, совершенно на нее не похожий. Здесь Зоя тоже очень темпераментна, она собирает любовь большой публики, на нее живо реагирует зал. Но что интересно, в этой трактовке и в Зое есть тоска, грусть. И это должно быть у Володина. Собственно Володин всегда сочувствовал  и видел в любой женщине несчастную женскую судьбу, какую-то особую красоту. Здесь артисты и режиссер эту красоту тоже увидели", — отметила Кушляева.  

Спектакль Пять вечеров - закрытие 36 сезона в Русдраме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль Пять вечеров - закрытие 36 сезона в Русдраме

Кто лучше?

После завершения спектакля, подвели итоги 36  театрального сезона. В течение всего сезона зрители РУСДРАМа голосовали за своих любимых актеров и понравившиеся проекты. 

Номинацию за лучшую мужскую роль зрители присудили Джамбулу Жордания за исполнение роли Джека Гейбла в спектакле "Примадонны", а лучшей женской ролью признана работа  Анны Герюгян над образом Тамары в "Пяти вечерах".

Спектакль Примадонны в РУСДРАМе
© Sputnik / Илона Хварцкия
Два часа счастья: "Примадонны" покорили зрителей РУСДРАМа

Лучшими исполнителями женской и мужской роли второго плана зрители посчитали Рубена Депеляна, исполнившего Томмазино в спектакле "Рождество в доме Купьело" и Симону Спафопуло, сыгравшую Зою в спектакле "Пять вечеров".

Лучшим спектаклем сезона выбрали постановку "Примадонны" Сергея Ефремова. А лучшим театральным проектом "РУСДРАМ-OPERA" — продюсерскую работу Ираклия Хинтба. 

Директором театра Ираклием Хинтба отдельно была отмечена актерская игра Армена Амирбекяна. 

"Есть актер в нашем театре, который в этом сезоне сыграл несколько очень успешных ролей, больших, важных в премьерных спектаклях нашего театра.  Это актер, которого любит зритель, на которого приходит зритель, который сегодня блестяще сыграл роль Ильина в спектакле "Пять вечеров". Я хочу вручить диплом за исполнение роли в премьерных постановках", — сказал Ираклий Хинтба.

Все довольны

После спектакля гости выходили из зала с радостными лицами. Триумф был очевиден.

"Мы вообще гости вашего города. В театре здесь в первый раз. Просто восхищены. Хотелось бы особо отметить роль директора. Он настолько симпатичный человек, у него настолько привлекательная манера поведения. Он встречает каждого гостя. Его рука видна во всем. Мы восхищены его работой", — не сдержали эмоции гости из Санкт-Петербурга. 

По словам самого директора театра, в коллективе было ощущение премьерного волнения, но несмотря на это, все справились. 

"Было, конечно, нервозно. Вы сами видите, сколько было людей, зал был полон. Зрители в восторге. Это огромное счастье", — признался он. 

Спектакль Пять вечеров - закрытие 36 сезона в Русдраме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль Пять вечеров - закрытие 36 сезона в Русдраме

Открытие 36-го театрального сезона в Государственном русском театре драмы состоялось 19 октября показом премьерного спектакля "Рождество в доме Купьелло" по одноименной пьесе Эдуардо де Филиппо в постановке известного российского режиссера Андрея Тимошенко.  

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36-й сезон РУСДРАМа (62)



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