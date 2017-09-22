Последние "Пять вечеров": РУСДРАМ завершил 36 сезон

36 театральный сезон в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера завершился двенадцатой постановкой "Пяти вечеров". За столь короткое время полюбившийся абхазскому зрителю спектакль о непростых человеческих отношениях снова собрал полный зал. И уже не только преданных зрителей, но и критиков из России.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На финальной постановке "Пяти вечеров" в уходящем сезоне присутствовал и сам режиссер Антон Киселюс. По словам директора театра Ираклия Хинтба, Антон специально приехал, чтобы воссоздать ту атмосферу, которая царила на премьерном показе. И, кажется, ему это удалось сделать.

Та же труппа, те же декорации, и тот же Ленинград 50-х годов, в который зритель погружается с первых же секунд. Кажется, что нет никакой сцены, есть одно целое пространство, в котором зритель играет роль невидимого наблюдателя. Такое чувство возникало, потому что герои встречались не только на сцене, но и в разных частях партера и в боковых ложах.

По мнению Петербургского театрального критика Оксаны Кушляевой, в абхазских "Пяти вечерах", конечно, не совсем коммунальная квартира и не жизнеподобные декорации.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль Пять вечеров - закрытие 36 сезона в Русдраме

"Но это такой поэтический, такой театральный мир, в котором немножко мерещится Ленинград, с лестницами, с неудобными для жизни помещениями. Ленинград, в котором трудно сделать уютный быт, Ленинград, в котором одиноко людям. Где-то на заднем фоне ходит совершенно одинокий Тимофеев с лампочкой своей, ходит Зоя. И все они немножечко отдалены друг от друга. Мне кажется, это такой сильный сценографический образ", — считает она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль Пять вечеров - закрытие 36 сезона в Русдраме

Для Петербургского критика не только декорации были необычными, но и труппа театра, с которой она познакомилась впервые.

"Это действительно любопытная и новая для меня трактовка "Пяти вечеров". Этот спектакль я вижу много и много раз, в разных театрах. Но таких Ильина (актер Армен Амирбекян – ред.) и Тамару (актриса Анна Герюгян – ред.) я действительно не видела. Они чуть темпераментнее, чем я видела раньше, у них больше энергии, больше жизни и больше уникальности. За ними интересно наблюдать. Быть может, они непривычные, но, безусловно, очень живые и самобытные", — рассуждает Кушляева.

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От зоркого взгляда петербургского театрального критика не скрылась и темпераментная, но очень ранимая кладовщица Зоя (актриса Симона Спафопуло – ред.).

"Прекрасный персонаж, она часто бывает то ли двойником Тамары, то ли какой-то такой ее антагонист, совершенно на нее не похожий. Здесь Зоя тоже очень темпераментна, она собирает любовь большой публики, на нее живо реагирует зал. Но что интересно, в этой трактовке и в Зое есть тоска, грусть. И это должно быть у Володина. Собственно Володин всегда сочувствовал и видел в любой женщине несчастную женскую судьбу, какую-то особую красоту. Здесь артисты и режиссер эту красоту тоже увидели", — отметила Кушляева.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль Пять вечеров - закрытие 36 сезона в Русдраме

Кто лучше?

После завершения спектакля, подвели итоги 36 театрального сезона. В течение всего сезона зрители РУСДРАМа голосовали за своих любимых актеров и понравившиеся проекты.

Номинацию за лучшую мужскую роль зрители присудили Джамбулу Жордания за исполнение роли Джека Гейбла в спектакле "Примадонны", а лучшей женской ролью признана работа Анны Герюгян над образом Тамары в "Пяти вечерах".

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Лучшими исполнителями женской и мужской роли второго плана зрители посчитали Рубена Депеляна, исполнившего Томмазино в спектакле "Рождество в доме Купьело" и Симону Спафопуло, сыгравшую Зою в спектакле "Пять вечеров".

Лучшим спектаклем сезона выбрали постановку "Примадонны" Сергея Ефремова. А лучшим театральным проектом "РУСДРАМ-OPERA" — продюсерскую работу Ираклия Хинтба.

Директором театра Ираклием Хинтба отдельно была отмечена актерская игра Армена Амирбекяна.

"Есть актер в нашем театре, который в этом сезоне сыграл несколько очень успешных ролей, больших, важных в премьерных спектаклях нашего театра. Это актер, которого любит зритель, на которого приходит зритель, который сегодня блестяще сыграл роль Ильина в спектакле "Пять вечеров". Я хочу вручить диплом за исполнение роли в премьерных постановках", — сказал Ираклий Хинтба.

Все довольны

После спектакля гости выходили из зала с радостными лицами. Триумф был очевиден.

"Мы вообще гости вашего города. В театре здесь в первый раз. Просто восхищены. Хотелось бы особо отметить роль директора. Он настолько симпатичный человек, у него настолько привлекательная манера поведения. Он встречает каждого гостя. Его рука видна во всем. Мы восхищены его работой", — не сдержали эмоции гости из Санкт-Петербурга.

По словам самого директора театра, в коллективе было ощущение премьерного волнения, но несмотря на это, все справились.

"Было, конечно, нервозно. Вы сами видите, сколько было людей, зал был полон. Зрители в восторге. Это огромное счастье", — признался он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль Пять вечеров - закрытие 36 сезона в Русдраме

Открытие 36-го театрального сезона в Государственном русском театре драмы состоялось 19 октября показом премьерного спектакля "Рождество в доме Купьелло" по одноименной пьесе Эдуардо де Филиппо в постановке известного российского режиссера Андрея Тимошенко.