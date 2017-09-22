Хаджимба встретился с новыми офицерами Погрануправления России в Абхазии

СУХУМ, 22 сен – Sputnik, Амра Амичба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с офицерами — выпускниками 2017 года российских военных учебных заведений, прибывшими в Погрануправление ФСБ России в Республике Абхазия, в пятницу 22 сентября.

Перед встречей в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба участники возложили цветы к Мемориалу Славы погибшим в Отечественной войне народа Абхазии.

Приветствуя и поздравляя молодых офицеров с началом военной службы на территории Абхазии в подразделении пограничных войск, президент Рауль Хаджимба выразил уверенность, что полученное современное, качественное образование они применят на практике.

"Для нас, как для молодого государства, важно выстраивать отношения с Российской Федерацией. Вы часть тех подразделений, которые дислоцированы сегодня в Абхазии. Ваша задача – продолжить традиции, заложенные вашими предшественниками. Пожелаю, чтобы у вас все сложилось", — сказал глава государства.

По словам начальника Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Дмитрия Юдина, встреча выпускников с руководством республики стала доброй традицией.

© Фото: МЧС Абхазии Абхазские курсанты Академии МЧС России приведены к присяге

"Я лучшего места для начала службы не знаю. Я рад, что молодые офицеры здесь начали служить и рад формату этих встреч", — сказал Юдин.

Советник-посланник посольства России в Республике Абхазия Юрий Ясносокирский отметил, что молодым офицерам предстоит служба на территории стратегического союзника.

"Реализуйте все свои умения и навыки на благо безопасности Абхазии. Абхазия на данном месте – это передовой рубеж нашей границы. Поэтому, когда вы идете на службу, вы всегда думайте, что, охраняя Абхазию, вы охраняете Россию", — подчеркнул он.

Председатель Службы государственной безопасности Абхазии Зураб Маргания напомнил, что с 2009 года в Абхазии были совместные потери при охране государственной границы, уничтожении диверсионно-разведывательных групп противника.

"Мне бы хотелось, чтобы на вашу долю не выпало такой участи, а вы спокойно охраняли государственную границу. Я думаю, мы с вами еще не один раз увидимся", — заметил Маргания.

Встреча Рауля Хаджимба с молодыми офицерами погранслужбы РФ © Sputnik / Томас Тхайцук

Встреча Рауля Хаджимба с молодыми офицерами погранслужбы РФ © Sputnik / Томас Тхайцук

Встреча Рауля Хаджимба с молодыми офицерами погранслужбы РФ © Sputnik / Томас Тхайцук

Встреча Рауля Хаджимба с молодыми офицерами погранслужбы РФ © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Встреча Рауля Хаджимба с молодыми офицерами погранслужбы РФ

От имени молодых офицеров за внимание и прием поблагодарил руководство Абхазии лейтенант Андрей Устимкин.

"Даарадза итабуп (большое спасибо – ред.). Находясь непродолжительное время на территории Республики Абхазия мы оценили дружелюбие и гостеприимство абхазского народа. Мы прибыли с огромным желанием, ведь именно здесь нам предстоит пройти путь офицера. Нам предстоит перенять бесценный опыт старшего поколения в деле охраны государственной границы, приумножив престиж зеленой фуражки. Здесь мы сможем реализовать знания, которые приобрели за годы обучения, бросив вызов современным угрозам, так как пограничные органы передовой щит государства. Будем достойно нести службу на государственной границе дружественной нам страны", — сказал российский пограничник.

В конце встречи президент и офицеры обменялись памятными подарками. А супруге лейтенанта Артема Привалова Олесе, которая приехала в Абхазию к месту прохождения службы мужа, глава государства вручил букет роз со словами: "Я думаю, вам здесь будет очень комфортно".

Новыми сотрудниками Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия стали офицеры-выпускники 2017 года пяти российских военных учебных заведений.