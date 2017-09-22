17:29 22 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Встреча Рауля Хаджимба с молодыми офицерами погранслужбы РФ

Хаджимба встретился с новыми офицерами Погрануправления России в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
23430

Новыми сотрудниками Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия стали офицеры - выпускники 2017 года пяти российских военных учебных заведений.

СУХУМ, 22 сен – Sputnik, Амра Амичба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с офицерами — выпускниками 2017 года российских военных учебных заведений, прибывшими в Погрануправление ФСБ России в Республике Абхазия, в пятницу 22 сентября. 

Перед встречей в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба участники возложили цветы к Мемориалу Славы погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. 

Приветствуя и поздравляя молодых офицеров с началом военной службы на территории Абхазии в подразделении пограничных войск, президент Рауль Хаджимба выразил уверенность, что полученное современное, качественное образование они применят на практике. 

"Для нас, как для молодого государства, важно выстраивать отношения с Российской Федерацией. Вы часть тех подразделений, которые дислоцированы сегодня в Абхазии. Ваша задача – продолжить традиции, заложенные вашими предшественниками. Пожелаю, чтобы у вас все сложилось", — сказал глава государства. 

По словам начальника Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Дмитрия Юдина, встреча выпускников с руководством республики стала доброй традицией.

Абхазские курсанты Академии МЧС России приняли присягу на верность Абхазии
© Фото: МЧС Абхазии
Абхазские курсанты Академии МЧС России приведены к присяге

"Я лучшего места для начала службы не знаю. Я рад, что молодые офицеры здесь начали служить и рад формату этих встреч", — сказал Юдин.

 

Советник-посланник посольства России в Республике Абхазия Юрий Ясносокирский отметил, что молодым офицерам предстоит служба на территории стратегического союзника.

"Реализуйте все свои умения и навыки на благо безопасности Абхазии. Абхазия на данном месте – это передовой рубеж нашей границы. Поэтому, когда вы идете на службу, вы всегда думайте, что, охраняя Абхазию, вы охраняете Россию", — подчеркнул он. 

Председатель Службы государственной безопасности Абхазии Зураб Маргания напомнил, что с 2009 года в Абхазии были совместные потери при охране государственной границы, уничтожении диверсионно-разведывательных групп противника. 

 "Мне бы хотелось, чтобы на вашу долю не выпало такой участи, а вы спокойно охраняли государственную границу. Я думаю, мы с вами еще не один раз увидимся", — заметил Маргания. 

  • Встреча Рауля Хаджимба с молодыми офицерами погранслужбы РФ
    Встреча Рауля Хаджимба с молодыми офицерами погранслужбы РФ
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Встреча Рауля Хаджимба с молодыми офицерами погранслужбы РФ
    Встреча Рауля Хаджимба с молодыми офицерами погранслужбы РФ
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Встреча Рауля Хаджимба с молодыми офицерами погранслужбы РФ
    Встреча Рауля Хаджимба с молодыми офицерами погранслужбы РФ
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Встреча Рауля Хаджимба с молодыми офицерами погранслужбы РФ
    Встреча Рауля Хаджимба с молодыми офицерами погранслужбы РФ
    © Sputnik / Томас Тхайцук
1 / 4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Встреча Рауля Хаджимба с молодыми офицерами погранслужбы РФ

 От имени молодых офицеров за внимание и прием поблагодарил руководство Абхазии лейтенант Андрей Устимкин.

"Даарадза итабуп (большое спасибо – ред.). Находясь непродолжительное время на территории Республики Абхазия мы оценили дружелюбие и гостеприимство абхазского народа. Мы прибыли с огромным желанием, ведь именно здесь нам предстоит пройти путь офицера. Нам предстоит перенять бесценный опыт старшего поколения в деле охраны государственной границы, приумножив престиж зеленой фуражки. Здесь мы сможем реализовать знания, которые приобрели за годы обучения, бросив вызов современным угрозам, так как пограничные органы передовой щит государства. Будем достойно нести службу на государственной границе дружественной нам страны", — сказал российский пограничник.

В конце встречи президент и офицеры обменялись памятными подарками. А супруге лейтенанта Артема Привалова Олесе, которая  приехала в Абхазию к месту прохождения службы мужа, глава государства вручил букет роз со словами: "Я думаю, вам здесь будет очень комфортно". 

Новыми сотрудниками Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия стали офицеры-выпускники 2017 года пяти российских военных учебных заведений. 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тигр в сафари-парке, архивное фото
    Ди Каприо одобряет

    Голливудский актер Леонардо Ди Каприо в своем Instagram поделился новостью о возвращении почти исчезнувшего туранского тигра в Казахстан.

  • В Бишкеке нарушителей продолжают привлекать к общественным работам
    Из хулиганов - в дворники

    В Бишкеке с начала года к общественным работам привлекли 39 человек: такое наказание суд назначал, в том числе, за мелкое хулиганство и пьяное вождение.

  • Артист Сергей Безруков
    Лучше, чем в Москве

    На кинофоруме стран СНГ "Минск-2017" актер Сергей Безруков представил картину "После тебя" и признал, что сниматься в Беларуси ему нравится больше, чем в Москве.

  • Здание Малой гильдии
    Слет мэров

    Рига первой в Восточной Европе принимает саммит мэров столиц ЕС: свое участие подтвердили представители более двух десятков городов.

  • Посольство РФ в Литве, архивное фото
    Игры с маргиналами

    В Литве предпочитают заигрывать с различного рода российскими политическими маргиналами, заявило посольство РФ в республике.

  • Президентура РМ
    Президент – всему голова

    Президент Молдовы Игорь Додон намерен проконсультироваться с народом по поводу перехода к президентской форме правления в республике.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Снимок фотографа Роджера Хатчинсона из Великобритании Эволюция фаз Венеры
Лучшие астрономические снимки года
Зритель выбирает: кому в Русдраме отдали свои симпатии театралы Абхазии
Зритель выбирает: кому в РУСДРАМе отдали свои симпатии театралы Абхазии
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia