Пункты выдачи медпрепаратов инвалидам появятся в Гагре и Ткуарчале

Минздрав Абхазии завершает свою часть работы в реализации Cоглашения о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами отдельных категорий граждан РФ, постоянно проживающих на территории Абхазии, сообщила об итогах рабочего совещания у министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия пресс-служба ведомства в пятницу 22 сентября.

СУХУМ, 22 сен — Sputnik. Новые пункты выдачи медпрепаратов инвалидам, гражданам РФ, постоянно проживающим на территории Абхазии, будут открыты в Гагре и Ткурчале, заявил в ходе рабочего совещания министр здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия, проинформировала пресс-служба Минздрава в пятницу 22 сентября.

"Разработана и будет внедрена информационная система — программа по реестру и учету выдачи препаратов, определены будущие пункты выдачи, в ближайшее время такие пункты будут открыты в городе Гагра при Республиканском реабилитационном центре и при Ткуарчалской ЦРБ", — сообщила пресс-служба.

Самое главное, завершается работа по составлению регистра инвалидов — граждан РФ, постоянно проживающих на территории Абхазии, подчеркнул министр здравоохранения Тамаз Цахнакия и добавил, что подготовлена заявка с перечнем препаратов для льготников, прорабатываются последние детали, и к концу следующей недели заявка будет направлена в Министерство здравоохранения России.

На повестке дня совещания в Минздраве обсуждался вопрос проведения мероприятий для реализации соглашения о лекарственном обеспечении льготников. Представители Минздрава Абхазии уже провели переговоры со своими российскими коллегами по этому вопросу и приняли рекомендации по составлению заявок на получение медицинских препаратов и организации процесса выдачи.

"Наша главная задача – максимально упростить систему рецептурного отпуска лекарств инвалидам по месту проживания", — заявил Тамаз Цахнакия.

Пресс-служба Минздрава сообщила, что выдача лекарственных препаратов будет осуществляться строго по загранпаспортам Российской Федерации и при предъявлении соответствующего удостоверения инвалида.