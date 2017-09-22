Абхазия отдыхает: понедельник 2 октября объявлен нерабочим днем

День Победы в 2017 году выпадает на субботу 30 сентября.

СУХУМ, 22 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Из-за совпадения выходного и праздничного дня — Дня Победы 30 сентября, который выпадает на субботу, постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия понедельник 2 октября объявлен выходным днем.

30 сентября 1993 года вся территория Абхазии была освобождена от войск Грузии. В память об этом событии на набережной Сухума проходит парад, народные гуляния и праздничный салют.

14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии без предупреждения, под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Абхазии. Отечественная война народа Абхазии длилась 13 месяцев и закончилась 30 сентября 1993 года победой Абхазии.