Абхазский для чиновников: новые проекты Госкомитета по языковой политике

О работе Госкомитета по языковой политике Абхазии, о том, как поднять уровень языка в стране, о действующих проектах, о планах и перспективах читайте в материале корреспондента Sputnik Асиды Квициния.

Асида Квициния, Sputnik

Лаборатория переводов

"Словарь медицинских терминов выйдет впервые на трех языках — русско-абхазо-латинском. Работу над этим словарем ведет главврач Республиканской больницы Аполлон Гургулия. Словарь будет объемным, содержащим 2500 терминов. На сегодняшний день существует необходимость в публикации терминологических словарей. Некоторые справочники ранее не выпускались на абхазском языке", — рассказывает переводчик и редактор Госкомитета по языковой политике Наала Хеция.

Судья Владимир Харания занимается составлением словаря юридических терминов, подобный справочник был выпущен в 2001 году, но его тираж был сильно ограничен. На основе этого словаря будет переведен уголовный кодекс абхазского законодательства.

"Многие учреждения не имеют возможности заниматься переводами. Это совсем не простой процесс, он осуществляется поэтапно. Привлекаются специалисты в области языкознания, рабочая команда состоит из переводчиков, лингвистов и филологов. Словари создаются в электронном виде, для этого мы привлекаем программистов, спонсируем их работу, также следим за сроками и качеством выполнения", — объясняет Хеция.

На сегодняшний день в разработке находятся словари экономических и дипломатических терминов, также справочник для работников средств массовой информации. Они выйдут в свет в следующем году, добавила она.

"Работа с терминологическими словарями практически завершена. Через месяц мы сдадим их в типографию, к концу года они будут доступны всем. Электронные варианты словарей мы разместим на нашем сайте", — рассказывает Наала Хеция.

Сайт абхазского языка

Учебники абхазского языкознания, мультфильмы на абхазском языке, все составленные терминологические словари размещены на сайте Госкомитета.

"Работа над сайтом длилась три месяца. Мы старались собрать наиболее актуальную информацию об абхазском языкознании. Все старые и новые труды известных лингвистов в этой области можно найти на нашем сайте. Статьи и научные работы, любой интересующий вопрос по истории и грамматике абхазского языка будут доступны каждому. Вопрос по абхазскому языкознанию, лингвистике, правописанию можно задать на форуме сайта. Аудио и электронные книги есть. Также создаются новые рубрики, которые вызывают интерес к изучению языка. Мы также рассматриваем все предложения и идеи, которые туда поступают и касаются развития нашего языка", — рассказывает сотрудница Госкомитета по языковой политике Абхазии Алина Айба.

Еще к одному реализованному проекту Госкомитета по языковой политике относятся курсы изучения языка для госслужащих.

© Фото: Астамур Квициния Анимация Апсуара: в Абхазии выйдет мультсериал о национальном кодексе

"Курсы разбиты на три уровня. Программа разработана таким образом, чтобы один уровень можно было пройти за три месяца. Этот проект считается долгосрочным, он уже действует практически во всех госструктурах Сухума и в районах Абхазии", — говорит Алина.

По словам Айба, для обучения госслужащих комитет подобрал самую современную методику преподавания языка, основанную на зарубежных методах.

"Каждый, кто прошел трехмесячный курс обучения языка, должен по итогам сдавать экзамен, и по завершении он получает сертификат, подтверждающий его знания. Мы собираемся в ближайшее время в Парламенте рассматривать вопрос о том, чтобы выданные нами сертификаты были необходимы всем, кто руководит каким- либо отделом, и без сертификата хотя бы среднего уровня госслужащий не смог бы продвигаться по карьерной лестнице", — делится планами Айба.

Курсы и тренинги будут рассчитаны не только на служащих госструктур. Занятия по абхазскому языку будут проходить и для преподавателей детских садов.

"В Сухуме в Доме юношества будут проходить определенные профессиональные тренинги, которые рассчитаны на повышения квалификации преподавателей. В будущем мы планируем сделать курсы для всех желающих изучать абхазский язык. У нас ограничен бюджет, а траты на реализацию этого проекта большие. В перспективе мы надеемся открыть языковой центр. Это будет учреждение, где люди смогут получить знания любого уровня и все необходимое для изучения абхазского языка", — говорит она.

Также комитет совместно с Министерством образования Абхазии запустил новый проект абхазской национальной школы. Проект долгосрочный, и первые результаты ждут только в следующем году.

В общей сложности Государственный комитет по языковой политике работает над двумя десятками проектов для развития абхазского языка.